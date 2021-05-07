Tam kapanma uzatıldı mı? 19 Mayıs'ta tam kapanma olacak mı? İki önemli isimden peş peşe açıklama
Tam kapanma uzatıldı mı sorusu, ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar geldi. Daha önce 17 Mayıs tarihine kadar devam edeceği bildirilen tam kapanmanın uzatılacağı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın uzatılması konusunun gündemlerinde yer almadığını ifade etti. Bakan Soylu da tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılacağı iddiasına net yanıt verdi. Peki, tam kapanma uzatıldı ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.
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1
Tam kapanma uzayacak mı sorusuna önemli yanıtlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından verildi. 18-19 Mayıs tarihlerinin de tam kapanma sürecine dahil edilerek sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği merak konusu olmuş, yöneltilen sorular arasında yer almıştı. Peki, tam kapanma uzatıldı mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, o konular hakkında önemli açıklamalar
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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
Tam kapanma ne zaman bitecek ve uzatılacak mı hususunda son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. 17 Mayıs tarihine kadar devam edeceği daha önceden açıklanan tam kapanma için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı bir süredir konuşulan konular arasındaydı. 6 Mayıs tarihinde katıldığı canlı yayında bu soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın uzatılması konusunun gündemlerinde yer almadığını ifade etti. Bu açıklamadan bir süre sonra yine bir canlı yayında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, benzer bir soruya yanıt verdi. Bakan Soylu, tam kapanma ne zaman bitecek ve yasaklar uzatılacak mı sorusunu yanıtladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de yayınlanan 24 Özel programında açıklamalarda bulundu. Soylu, "Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Bu, doğru bir istikamette gittiğimizin en temel göstergesidir. 17'sinde elde edeceğimiz rakamla, o yapacağımız Kabine'de Bilim Kurulunun ve Kabine'nin ortaya koyacağı değerlendirmelerle gayelerimizi belirleyeceğiz. Sağlık Bakanımız çok net bir açıklama yaptı aşılarla ilgili. Türkiye bu konuda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor." dedi.
Bakan Soylu, tam kapanmanın 19 Mayıs'a dek uzayıp uzamayacağı sorusuna "Böyle bir değerlendirmemiz bugün itibarıyla yok" şeklinde yanıt verdi.
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TAM KAPANMA UZAYACAK MI?
Tam kapanma uzayacak mı sorusuna son dakika yanıtı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Bir süredir konuşulan 17 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen tam kapanma süreci için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yöneltilen soru üzerine yanıt buldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kendisine yöneltilen tam kapanma sorusuna, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." yanıtını verdi. Oktay, sözlerini şu ifadelerle devam ettirdi;
"Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi."
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TAM KAPANMA İÇİN KRİTİK TARİH
Tam kapanma resmi olarak 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Tam kapanmanın uzatılıp uzatılmama kararı ise 10 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda karar alınması halinde gerçekleşecek. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizin içerisine eklenecektir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tam kapanma süreci hakkında 5 Mayıs tarihinde yapmış olduğu açıklama şu şekilde;
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"Bilim Kurulumuz Ramazan Bayramı öncesinde son toplantısını bugün yaptı. Alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik. Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlardır."
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"Kapanma - açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında da tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz."