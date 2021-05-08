Tam kapanma uzatılacak mı, ne zaman bitecek? Bayramda tam kapanma var mı? İşte tam kapanma tarihleri
17 gün sürecek tam kapanma 29 Nisan'da başlamıştı. Corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci devam ederken sosyal medyada farklı iddialar ortaya atılmıştı. Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın tam kapanma süreciyle birleştirilip birleştirilmeyeceği soruları gündeme gelmişti. Peki, tam kapanma uzatılacak mı, ne zaman bitecek? Bayramda tam kapanma var mı? İşte tam kapanma tarihleri
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Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaklaşık 3 hafta aralıksız sürecek kısıtlama kararını duyurmuştu. 17 günlük tam kapanmanın detayları genelgeyle paylaşıldı. Peki, tam kapanma uzatılacak mı, ne zaman bitecek? Bayramda tam kapanma var mı? İşte tam kapanma tarihleri
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29 Nisan'da saat 19.00'da başlayan kısıtlama sürecininse ne zaman biteceği merak ediliyor. Nisan ayının son günlerinde başlayan tam kapanma mayıs ayında sona erecek.
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TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?
81 ile gönderilen tam kapanma genelgesine göre, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayan kısıtlama, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.
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BAYRAMDA TAM KAPANMA VAR MI?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramın 1. günü ise 13 Mayıs'ta idrak edilecek. Böylelikle 13-14-15 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'dan da sokağa çıkma yasağı devam edecek.
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UZATILACAK MI?
Tam kapanma sürecinin son günü için verilen tarihten yalnızca 2 gün sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olmuştu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Oktay, tam kapanma uzayacak mı sorusuna "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok" dedi.
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Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs resmi tatil olacak ancak 19 Mayıs'ın 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma süreciyle birleştirilip birleştirilmeyeceği ya da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için ayrıca bir karar alınıp alınmayacağı ilerleyen günlerde netleşecek.