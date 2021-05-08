Tam kapanma uzatılacak mı, ne zaman bitecek? Bayramda tam kapanma var mı? İşte tam kapanma tarihleri

Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs resmi tatil olacak ancak 19 Mayıs'ın 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma süreciyle birleştirilip birleştirilmeyeceği ya da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için ayrıca bir karar alınıp alınmayacağı ilerleyen günlerde netleşecek.