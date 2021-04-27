Tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? E-Devlet araçla sokağa çıkma yasağı ceza sorgulama ekranı
Sokağa çıkma yasağı cezası, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesi ile belli oldu. Kabine Toplantısı'ndan alınana karar gereği, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan olan tam kapanma süresince, genelgede muaf olanlar haricinde sokağa çıkanlara adli ve idari ceza yaptırımları uygulanacağını bildirildi. Araçla sokağa çıkma yasağına uymayanlara verilecek sokağa çıkma yasağı cezası e devlet üzerinden de sorgulanacak. Peki, tam kapanma sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? İşte, ayrıntılar.
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Sokağa çıkma yasağı cezasının kaç TL olduğu, tam kapanma öncesi gündeme geldi. Genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı süresi üzerinden market, manav, kuruyemişçi gibi yerler açık olacak, vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak adına araç kullanmadan alışveriş yapabilecek. Araç kullananlara ise ceza kesilecek. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor. Araçla sokağa çıkma yasağını ihlal edenler cezalarını e devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecekler.
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.SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI SORGULAMA EKRANI
Kişilere yönelik düzenlenen sokağa çıkma yasağı için bir sorgulama ekranı bulunmamaktadır. Ancak araçla sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere verilen ceza plakaya işleniyor.
Araçla sokağa çıkma cezası alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden ceza sorgulama ekranına erişerek ceza tutarını görebilir..
Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yer sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEREYE ÖDENİR?
Güvenlik güçleri tarafından kesilen sokağa çıkma yasağı cezaları, mal müdürlüğüne ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebilmektedir. Belediye tarafından düzenlenen idari para cezası belediye birimlerine ödenmelidir.