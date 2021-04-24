Tam kapanma olur mu? Gözler 26-27 Nisan'a çevrildi!
Tam kapanma olacak mı sorusuna cevap arayan vatandaşlar hafta içi gerçekleşecek olan Kabine Toplantısına kilitlendi. 23 Nisan'da başlayan ve 26 Nisan sabah saatlerine kadar devam edecek olan 3 günlük kapanmanın ardından hafta içi 15 günde bir gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu'ndan gelecek olan öneriler de görüşülecek. Peki, tam kapanma olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Tam kapanma durumunun söz konusu olup olmadığı noktasındaki gelişmeler, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bilim Kurulu toplantısında öne sürülmesi halinde Kabine Toplantısında görüşülecek olan tam kapanma süreci, değerlendirilecek tedbirlerden birisi olacak. Peki, tam kapanma olacak mı ve ne zaman görüşülecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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TAM KAPANMA NEDİR?
Tam kapanma bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbir anlamına gelmektedir.
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TAM KAPANMA OLACAK MI?
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Bilim Kurulu üyelerinin, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği, bu nedene tam kapanma yapılması gerektiği şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak hükümetin 15 günlük değerlendirmenin ardından, daha sert önlemler yerine aynı uygulamaya devam etme eğiliminde olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan denetimlerin arttırılacağı, ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışverişe çıktığını söyleyenlerin kendi semtlerinde olup olmadıklarının teyit edileceği belirtildi.
Tam kapanma konusunun konuşulmasının beklendiği Kabine Toplantısı 26-27 Nisan tarihlerinde yapılacak.
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Hastanelere son dönemde başvuran hastaların, bulaş hikayelerinin de aynı olduğu belirtiliyor. COVID-19 şüphesiyle gelenlerin kayıtlarına göre ana etken “aile içi bulaşma, komşu-eş dost buluşmaları, toplu taşıma ve kalabalık işyerleri”. Kamunun esnek çalışma kararı almasına karşın, özel sektöre böyle bir zorunluluk getirilmemesinin olumsuz sonuçlarının görüldüğü ve işyeri bulaşlarının bu nedenle arttığı kaydediliyor.
Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.
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Ramazan Bayramı’nda seyahat kısıtlaması için bir duyuru ya da resmi bir açıklama gelmedi. Kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamalara yön vermesi bekleniyor.
Önümüzdeki hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda ise konunun istişare edilmesi ön görülüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.