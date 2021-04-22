Tam kapanma olacak mı? Yasaklar uzayacak mı? İşte ayrıntılar

Hükümetin artan COVID-19 vakalarının ardından aldığı kararların sonuçları yakından izleniyor. Edinilen bilgiye göre, alınan kararların olumlu sonuçları görülse de beklenenden daha yavaş olduğu belirtiliyor. Yapılan değerlendirmelerde, illerin yüz binde nüfusa düşen haftalık vaka sayılarında kısmi gerileme görüldüğü, bunda kısıtlama ve önlemlerinin etkisi olduğu kaydediliyor. Vatandaşlar ise tam kapanma olup olmayacağını merakla araştırıyor. İşte, tam kapanma hakkında merak edilenler...