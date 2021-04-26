Tam kapanma açıklandı! Tam kapanma kararı ile nereler açık olacak, nasıl uygulanacak?
Tam kapanma kararı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı ile 'Tam kapanma olur mu' sorusu netlik kazandı. Sürekli olarak konuşulan tam kapanma konusunda detaylar gündeme gelmeye devam ediyordu. Kabine Toplantısının en önemli maddelerinden birisi olan sokağa çıkma yasağı, bu kez tam kapanma hususu çerçevesinde öne çıkıyor. Son birkaç gündür pek çok mecrada sürekli olarak öne sürülen tam kapanma konusu, ramazan bayramını da içerisine alacak şekilde kurgulandı. Peki, tam kapanma olacak mı? Tam kapanma olursa nereler açık olur? İşte, sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma konusuyla ilgili merak edilen bazı detaylar.
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Tam kapanma nedir ve nasıl olur sorusu, yapılan resmi açıklama sonrasında yanıt buldu. Hemen her yerin uzunca bir süre boyunca kapalı tutulması gerekliliğini tanımlayan tam kapanma, bölgedeki tüm kurumların belirli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbirlerden birisidir. Peki, tam kapanmada nereler açık olur? İşte, tam kapanmada açık olan yerler ve detaylı bilgiler
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TAM KAPANMA OLACAK MI?
Tam kapanma, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen açıklandı. İşte tam kapanma kararının detayları...
29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.
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Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.
Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.
Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.
İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.
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Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.
Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.
Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.
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DAHA ÖNCEKİ TAM KAPANMADA NELER OLMUŞTU?
İLK vakanın 11 Mart 2020 tarihinde görülmesinin ardından getirilen kısıtlamalardan bazıları:
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2020 Mart genelgesiyle ilk olarak, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.65 yaş ve üstüne kısıtlama getirildi.
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Marketlerin açık olduğu saatler ve müşteri sayısında kısıtlamaya gidildi. Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasiteyle yolcu kabul edebileceği açıklandı. THY’nin uçuşları nisan ve mayıs ayında durduruldu daha sonra kademeli olarak tekrar açıldı. Cuma günü ve kandil gecesi camiler cemaate kapandı.
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16 Mart 2020’den itibaren ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine 1 hafta, üniversite eğitimine ise 3 hafta ara verildi. 23 Mart 2020’den itibaren uzaktan eğitime geçildi.
Salgın Türkiye geneline yayıldıkça önce tam kapanma ve sokağa çıkma yasakları ilan edildi. İller arasında seyahat kısıtlaması getirildi. Kamuda kademeli mesai uygulaması başlatıldı.