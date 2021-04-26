Tam kapanma açıklandı! Tam kapanma kararı ile nereler açık olacak, nasıl uygulanacak?

Tam kapanma nedir ve nasıl olur sorusu, yapılan resmi açıklama sonrasında yanıt buldu. Hemen her yerin uzunca bir süre boyunca kapalı tutulması gerekliliğini tanımlayan tam kapanma, bölgedeki tüm kurumların belirli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbirlerden birisidir. Peki, tam kapanmada nereler açık olur? İşte, tam kapanmada açık olan yerler ve detaylı bilgiler