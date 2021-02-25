Tam kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilenlere yanıt verdi!
Koronavirüs kısıtlamalarında esneme mesajlarıyla beraber, gözler normalleşme takvimine çevrildi. İller bazında tedbirlerin esnetileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Sağlık Bakanı Koca'dan da yeni açıklama geldi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüs yasakları ile ilgili bilgi veren Koca, gazetecilerin, 'tam kapanma olacak mı?' sorusuna "Her geçen gün vaka sayılarının arttığını görüyoruz." şeklinde yanıt verdi. Açıklamanın ardından seyahat yasağının durumu merak konusu oldu. İşte, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili Bakan Koca'nın açıklamaları
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1
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Koronavirüste yasakların artıp artmayacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 'Martta normalleşiyoruz' mesajını verdi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, tam kapanma ile ilgili "Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." dedi.
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TAM KAPANMA OLACAK MI?
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca şunları söyledi;
Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.
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Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Samsun, Ordu gibi Doğu Karadeniz bölgesinde. Mutasyonun artış oranı daha çok İngiltere mutantı dediğimiz, bulaşıcılığının arttığını bildiğimiz bir mutant. Brezilya mutantı 1 tane, İstanbul'da. Güney Afrika'yla ilgili de şu ana kadar 49'a yakın mutantın görüldüğünü söyleyebilirim.
Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantın olmadığını şu an çok net biliyoruz. BioNTech'le ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin oldu. Toplam 4.5 milyon olarak netleşti mart sonuna kadar. İlk 800 bin doz aşı da muhtemelen 10 gün içerisinde gelecek.
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TEDBİRLER NASIL KALKACAK?
Bilim Kurulumuz bu konuyu tartışı. Bu konudaki öneriyi pazartesi Kabine'ye sunacağım. Kabine'de bu öneri tartışılacak ve devamında sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur alınan Kabine kararıyla. Esas önemli olan, illerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, vaka-test oranını, yoğun bakım doluluk oranı gibi parametrelerle bu kademelendirmenin nasıl yapılacağı tartışıldı. İki haftada bir uygulamayla hangi ilin hangi kararı alması gerektiği belli olacak. Eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi Kabine'de gündeme alınacak.