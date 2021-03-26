Tam kapanma olacak mı? Koronavirüs yasakları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
Tam kapanma iddiaları koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle artan vaka sayılarının ardından gündeme geldi. Koronavirüs risk haritasına göre uygulanan normalleşme ile beraber geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklama yaptı. Gazetecilerin sorduğu 'Tam kapanma olacak mı?' sorusuna Sağlık Bakanı Koca hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğinin ele alındığını belirtti. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni tedbirler için yaptığı açıklamada vatandaşların sağlığının ön planda olduğunu vurgulamıştı. İşte, koronavirüste tam kapanma konusu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Koronavirüste tam kapanma olacağının öne sürülmesi ile konu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili Sağlık Bakanı Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Artan vaka sayılarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şartların zorlanacağını ancak vatandaşın sağlığının ön planda olduğunu vurgulamıştı. Bakan Koca ise tam kapanma iddiasına net yanıt vererek, "Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." demişti.
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TAM KAPANMA OLACAK MI?
Geçtiğmiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca şunları söyledi;
Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.
'Tam kapanma' ve 'yeniden kapanma' durumu mutasyon virüs sayısının artış göstermesinin ardından gündeme gelen başlıklardan oldu. İllere göre uygulanan normalleşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs gündemine dair açıklamalar yaptı.
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Erdoğan, "Mutasyondan dolayı vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bir normalleşme sürecine de gidildi. Özellikle İstanbul'da tekrar kapanma söz konusu olur mu? Bir de aşı temini konusunda tüm dünya ülkelerinde bir sıkıntı olduğu yönünde bilgiler var. Türkiye için durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:
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"Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz."