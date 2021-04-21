Bayram kısıtlamaları gelecek mi 2021? Tam kapanma olacak mı? Kısmi kapanmada verilen süre doluyor...
Tam kapanma olup olmayacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, tam kapanma ve bayram kısıtlamaları için gözler Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Bayramda özellikle akraba, eş dost ziyareti planlayanlar hükümetin atacağı adımları yakından takip ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tedbirlerin yetersiz kalması durumunda yeni önlemler alınacağını söylemişti. İki haftalık yol haritası belirleyen Cumhurbaşkanlığı'nın, bayramda alınacak önlemleri Kabine Toplantısı'nda istişare etmesi bekleniyor. Peki, tam kapanma olacak mı? İşte, bayram kısıtlamaları ve tam kapanma durumu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Tam kapanma haberleri ve bayramda seyahat yasağı Kabine Toplantısı kararlarını bekleyen milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. 60 binlere ulaşan vaka sayısını düşürmeye yönelik atılan adımları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileşme sağlanmaması halinde daha sıkı önlemlerin alınacağını bildirdi. Alınan son karara göre, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresi içerisinde şehirler arası seyahatlere izin verilmeyeceği bildirilmişti. Koronavirüs önlemleri devam ederken, gözler bayramda şehirler arası yasak durumuna çevrildi. Ancak Cumhurbaşkanlığı Ramazan Bayramı ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Kabine Toplantısı'da konunun istişare edilmesi bekleniyor.
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BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?
Ramazan Bayramı’nda seyahat kısıtlaması için bir duyuru ya da resmi bir açıklama gelmedi. Kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamalara yön vermesi bekleniyor.
Önümüzdeki hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda ise konunun istişare edilmesi ön görülüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.
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HEDEF YÜZDE 50 GERİLEME
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, kısıtlamalar sonucunda vaka sayısının iki haftada yüzde 50 gerilemesi, 30 günde ise 20 binin altına inmesi bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre, vaka sayısını kontrol etmek için uygulamaya konulan yeni kararlar, bazı bilim kurulu üyeleri ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunuyor. Önlemlerin takibi ve denetimi de sonuç alınması için büyük önem taşıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kararların sonuçları birden fazla açıdan izlenecek. İlk etapta, olumlu sonuçların ilk 10 günde görülmesi bekleniyor. Ancak asıl verilerin ikinci haftadan sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gerilemenin beklendiği kadar olup olmadığı izlenecek.
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BİR AY SONRA 20 BİNLER
Tahminlere göre, bu hafta sonu itibariyle vaka sayısının plato çizmeye başlaması bekleniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren düşüş eğiliminin görülmesi öngörülüyor. Genellikle akut dönemin 6-8 hafta sürdüğü, Türkiye’nin yaşadığı üçüncü dalga döneminin son haftasına girildiği öne sürülüyor. Platonun ardından da hızlı gerileme bekleniyor. 30 günlük sürenin sonunda da 20 binli rakamların altına inilmesi öngörülüyor.
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AĞIR HASTA İZLEMEDE
Yapılan toplantılarda, vakaların hızla 20 bine düşmesinin pandeminin daha kolay yönetilmesi anlamına geldiği dile getiriliyor. İki hafta sonunda vaka seyrinin istenildiği şekilde devam etmesi durumunda mevcut önlemlerin bayram sonuna kadar devam edeceği, sonraki dönem için ayrıca değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor. Bu değerlendirmelerde, özellikle ağır hasta sayılarının esas alındığı belirtildi. Ağır hasta sayısının kasım-aralık aylarındaki gibi 5 binli rakamlara çıkması durumunda, yeni önlemler gündeme gelecek. Azalma beklendiği gibi gelişmezse, haziran ayını da kapsayacak yeni düzenlemeler yapılacak.