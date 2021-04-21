Bayram kısıtlamaları gelecek mi 2021? Tam kapanma olacak mı? Kısmi kapanmada verilen süre doluyor...

BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI? Ramazan Bayramı’nda seyahat kısıtlaması için bir duyuru ya da resmi bir açıklama gelmedi. Kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamalara yön vermesi bekleniyor.



Önümüzdeki hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda ise konunun istişare edilmesi ön görülüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;



"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.