Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük kapanma ne zaman bitecek? İşte tam kapanmanın biteceği tarih
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçeceğini açıklamıştı. Sürecin başlamasının ardından, hayatın pek çok alanını yakından ilgilendiren kısıtlamalar başladı. Söz konusu kapanmanın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük kapanma ne zaman bitecek?
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Geçtiğimiz günlerde başlayan tam kapanma süreci devam ederken, bir yandan da bu kısıtlamaların ne zaman sona ereceği ve hayatın rutin akışına gireceği sorgulanıyor. Özellikle esnaf ve öğrenciler, yasakların bitmesi ardından eski düzenlerine dönmeyi hedefliyor. İşte, tam kapanmanın biteceği tarih...
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29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanması öngörülüyor.
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İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.
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Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
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Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.