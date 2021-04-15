Tam kapanma ne zaman olacak? Tam kapanma olacak mı? İşte ayrıntılar

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi. 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler genelge ile yayımlandı.



İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi.



Genelgeye göre, istisna dışındaki işletmeler sokak kısıtlamasına uyum için hafta içi 07-18 saatleri arasında açık olabilecek. Restoran ve lokantalar hafta içi 07-19 saatleri arası gel-al ve paket servisi, 19'dan sahur saatine kadar ise paket servisi hizmeti verilebilecek. Hafta sonları ise sabah 10'dan sahur saatine kadar paket servisi yapılabilecek.



Hafta içi 65 yaş ve üstü kişiler 10-14 saatleri arası, 18 yaş altındakiler ise 14-18 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocuk evlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek.



Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler 17 Mayıs'a kadar faaliyetlerine ara verecek.



Zorunlu hali bulunmayanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla mümkün olacak.



Toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahatlerini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz edenler kısıtlamadan muaf olacak.



