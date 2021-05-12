Tam kapanma ne zaman bitecek, uzayacak mı? 19 Mayıs'a kadar yasaklar uzatılacak mı? İşte tam kapanma tarihleri

TAM KAPANMA UZAR MI? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminin uzatılmasının gündemde olmadığını söyledi.



Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Oktay'ın açıklamalarının satır başları şöyle;



Tam kapanma uzatılacak mı?



Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.



Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazandan önce pik yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.