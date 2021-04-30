Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte genelgede yazan tarih
Türkiye'de Pazartesi günkü kabine toplantısında alınan kararlar uyarınca tam kapanma dönemi dün akşam itibarıyla başladı. 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girildi. Peki, tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
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Pandemiyle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından kısıtlamalar başladı. Tam kapanma durumunda en çok merak edilenlerden biri de kısıtlamaların ne zaman biteceği. İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler...
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29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanması öngörülüyor.
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İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.
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Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
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Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.
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'ÖLÜM BELGESİ' UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLDİ
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak. Cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi uygulamasından vazgeçildi. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek.
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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu genelge gönderdi. Genelgede daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.