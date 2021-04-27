Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kesintisiz sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı açıkladı: 17 Mayıs'a kadar sürecek
Tam kapanma süresi ve tam kapanmanın nasıl uygulanacağı soruları Kabine Toplantısı ile beraber yanıt buldu. Tam kapanma ile ilgili son dakika açıklamalar 26 Nisan'da netlik kazandı. Kabine Toplantısı sonrası yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır." ifadesini kullandı. Şehirler arası seyahatlerin tamamı ise izne tabi olacak. Tam kapanma sokağa çıkma yasağında, bazı iş yerleri de kapatılacak. Peki, tam kapanmada kesintisiz sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte, tam kapanma ve kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ayrıntılar...
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Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de yapıldı. 26 Nisan'da yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı 17 Mayıs pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini bildirdi. Alınan karara göre, üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerleri faaliyetlerine ara verilecektir.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARARLARI AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında biraraya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, alınan yeni tedbirlere ilişkin, şunları aktardı:
"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.
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Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir
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Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.
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Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."
Erdoğan, "Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum." dedi.