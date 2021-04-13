Ramazanda tam kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tam kapanma sorusuna açıklama
Ramazanda tam kapanma olacak mı? sorusu vaka sayısının artmasının ardından gündeme geldi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sorulardan biri de "tam kapanma olur mu?" idi. Koca tam kapanma sorusuna yönelik yaptığı açıklamada, Kabine Toplantısı'nı işaret göstererek, "Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli görmeliyiz. Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı." ifadesini kullandı. Yeni önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan da 81 il için yeni genelge yayınlandı. işte, Ramazanda tam kapanma konusu hakkında Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalar.
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Tam kapanma soruları koronavirüs vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte artış gösterdi. Ramazan ayında 21 gün tam kapanma olabileceği iddiaları bir süredir devam ediyor. Tam kapanma sorularına yanıt arayan vatandaşlar, yapılacak açıklamalara odaklanmışken İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi geldi. Peki, Tam kapanma ne demek? Ramazanda tam kapanma olacak mı?
Koronavirüs mücadelesinde vaka sayısının artmasının ardından yeni kararlar hayata geçirildi, gündeme gelen konulardan biri de tam kapanma oldu. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlara göre, Ramazan ayında 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ramazan boyunca uygulanması beklenen tedbirler ile ilgili kurulun önerdiği tavsiyeleri ve koronavirüs pandemisinde son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca şunları söyledi;
Bugün Bilim Kurulu yarından itibaren ne gibi tedbirler alınabilir diye genel kapsayıcı bir şekilde hazırlık yapıldı. Öneri yapıldı. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Kabijne toplantımız var. Bu önerileri sunmuş olacağız. O çerçevede sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları uygun gördüğü takdirde açıklarlar.
Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli görmeliyiz. Yakın temasla, mutantın varyantın %85'e çıktığı bu dönemde, yeni bir pick dönemi yaşıyoruz, o nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, o yüzden vatandaşlarımızın son derece dikkat etmesi gerektiğini önemle rica ediyorum.
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PROF. DR.'DAN TAM KAPANMA AÇIKLAMASI
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, TRT Haber'in Birinci Sayfa programında soruları yanıtladı. Ramazan ayında gelebilecek önlemlerle ilgili konuşan Aydın, tam kapanma olup olmayacağı hakkındaki görüşünü de paylaştı.
"Tam kapanma çok konuşuluyor. Bir kısım hocalar tam kapanma taraftarı olmayanlar. Tam kapanmanın gelebileceğini ve Türkiye'nin bunu uygulayabileceğini düşünmeyenlerdenim. Yani bugünlerde Türkiye 28 gün tam kapanma yapabilir görünmüyor."
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TAM KAPANMA NE DEMEK?
Kapanma, özellikle COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hükümetlerin başvurmasıyla tanınan ve riskli durumlarda kişilerin yerlerinde kalmalarını salık veren bir kısıtlama politikasıdır.
Kapanmanın amacı bölgeyi dış tehditlerden korumaktır. Çoğu uygulamada sokağa çıkma yasağını içerir. Tam kapanma ise bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbirleri içerir. Bu süreçte sadece güvenlik görevlileri, sağlık çalışanları, basın mensupları ve yeme-içme-gıda sektöründe çalışanlar gibi istisna bölümler dışarıda yer alır.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN RAMAZAN AYI GENELGESİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, ramazanda öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların, toplumsal hareketliliği artırmasından dolayı salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi.
Bu çerçevede, genelgede, bugün kılınacak ilk teravih namazıyla beraber idrak edilecek ramazanda alınacak tedbirlere yer verildi.
Buna göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlara sık sık duyurulacak.
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Pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak
Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun neden olacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki, özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
Ramazanın huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreçte oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemler alınacak.
Ramazanla beraber türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.
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Toplu taşımada araç ve sefer sayıları artırılacak
İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak.
Ramazan boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.
Ramazan öncesi ve süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbir alınacak. Bu kapsamda, daha önce illere gönderilen genelgelerde belirtildiği üzere, her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ya da ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilecek.
Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler artırılacak, aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli ve idari işlemler ivedilikle yapılacak.
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Dar gelirli vatandaşlara destek olunacak
İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk ayı da olan ramazanda vali ve kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak, başta öksüz ve yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret gösterilecek.
Salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince eksiksiz uyulması ve dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve sürekli şekilde denetim faaliyetleri sürdürülecek.
Bu esaslar doğrultusunda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.