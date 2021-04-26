Gündem Haber Giriş: 26 Nisan 2021 - 22:31 | 26 Nisan 2021 - 22:31

Tam kapanma geldi mi? Kesintisiz sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı açıkladı: 17 Mayıs'a kadar sürecek

Tam kapanma olacak mı, sorusu Kabine Toplantısı ile beraber öne çıkan başlıklardan oldu. Tam kapanma ile ilgili son dakika açıklamalar 26 Nisan'da netlik kazandı. Kabine Toplantısı sonrası yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır." ifadesini kullandı. Şehirler arası seyahatlerin tamamı ise izne tabi olacak. Peki, tam kapanmada kesintisiz sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte, tam kapanma ve kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ayrıntılar...