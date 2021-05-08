Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı? Tam kapanma ile ilgili önemli açıklamalar
Tam kapanma döneminin uzatılma durumu gündemde yer alırken iki önemli isimden açıklama geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanacağı belirtilen tam kapanma sürecinin sona ereceği tarihe gözler çevrildi. Kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Veriler değerlendirilir, sonrasında da nihai karar verilir." diye konuştu. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise , tam kapanmanın 19 Mayıs'a dek uzayıp uzamayacağı konusunda net yanıt verdi. İşte, milyonların merak ettiği tam kapanma uzatılacak mı? sorusunun yanıtına yönelik açıklamalar.
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Tam kapanmanın sona ereceği tarih son gelişmeler ile takip ediliyor. Vaka sayısının yükselmesinin ardından Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma döneminin ilk haftası sona erdi. Yaklaşan bayram öncesi tam kapanmanın uzatılacağı öne sürüldü. Gündeme gelen iddialar ile ilgili resmi açıklamalar da peş peşe yapıldı. Bakan Soylu tam kapanma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Böyle bir değerlendirmemiz bugün itibarıyla yok" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da şu anda bir uzatma olmadığının altını çizdi.
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TAM KAPANMA 19 MAYIS'A UZAR MI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de yayınlanan 24 Özel programında açıklamalarda bulundu. Soylu, "Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Bu, doğru bir istikamette gittiğimizin en temel göstergesidir. 17'sinde elde edeceğimiz rakamla, o yapacağımız Kabine'de Bilim Kurulunun ve Kabine'nin ortaya koyacağı değerlendirmelerle gayelerimizi belirleyeceğiz. Sağlık Bakanımız çok net bir açıklama yaptı aşılarla ilgili. Türkiye bu konuda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor." dedi.
Bakan Soylu, tam kapanmanın 19 Mayıs'a dek uzayıp uzamayacağı sorusuna "Böyle bir değerlendirmemiz bugün itibarıyla yok" şeklinde yanıt verdi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Oktay, COVID-19'la mücadele kapsamında tam kapanma döneminde vaka sayısının 5 bine indirilmesi hedefine ulaşılamaması halinde kısıtlama süresinin uzatılması ve 19 Mayıs ile birleştirilmesinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusu üzerine şu anda böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını söyledi. Oktay, "Bizim bununla ilgili kararlarımızda tüm veriler kabineye gelir. Veriler değerlendirilir, sonrasında da nihai karar verilir. Kamuoyuyla da paylaşılır bu." diye konuştu.
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TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?
Tam kapanma resmi olarak 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Tam kapanmanın uzatılıp uzatılmama kararı ise 10 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda karar alınması halinde gerçekleşecek. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizin içerisine eklenecektir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tam kapanma süreci hakkında 5 Mayıs tarihinde yapmış olduğu açıklama şu şekilde;
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"Bilim Kurulumuz Ramazan Bayramı öncesinde son toplantısını bugün yaptı. Alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik. Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlardır."
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"Kapanma - açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında da tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz."