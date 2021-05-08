Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı? Tam kapanma ile ilgili önemli açıklamalar

Tam kapanmanın sona ereceği tarih son gelişmeler ile takip ediliyor. Vaka sayısının yükselmesinin ardından Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma döneminin ilk haftası sona erdi. Yaklaşan bayram öncesi tam kapanmanın uzatılacağı öne sürüldü. Gündeme gelen iddialar ile ilgili resmi açıklamalar da peş peşe yapıldı. Bakan Soylu tam kapanma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Böyle bir değerlendirmemiz bugün itibarıyla yok" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da şu anda bir uzatma olmadığının altını çizdi.