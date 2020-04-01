Tam bir lif kaynağı! Günde 3 gram...

Pek çok faydasının yanı sıra güçlü bir bağışıklık güçlendirici olan ‘beta-glukan’ın yulafta bol miktarda bulunduğunu belirten Diyetisyen Şeyma Yılmaz, yulafın sağlığa olan faydalarını paylaştı.
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Bilimsel olarak ‘avena sativa’ adıyla adlandırılan yulaf; yulaf ezmesi, lapa ve müsli şeklinde tüketilebilen aynı zamanda genellikle çorba, ekmek, kek, kurabiye ve granolalarda kullanılan bir tahıldır.
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Kanser ve diyabet riskini azaltmaya, kan kolestrerolünü düşürmeye kadar birçok faydası olan aynı zamanda güçlü bir bağışıklık güçlendirici olan ‘beta-glukan’ yulafda bol miktarda bulunur. Yulaf, B1 başta olmak üzere B grubu vitaminlerinden birçoğunu, E vitamini, magnezyum, manganez, fosfor, bakır, demir, selenyum, çinko minerallerini içerir. Protein içeriği diğer birçok tahıla nazaran daha fazladır.
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Karbonhidrat ve lif bakımından zengin yulafın sağlığa faydaları birçok çalışmayla da gösterilmiştir. Yulaf, antioksidan özellikli fitokimyasallar içerir. Bu antioksidanlardan özellikle avenantramid adı verilen antioksidan neredeyse sadece yulafta bulunur.
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Avenantramidler, nitrikoksit üretimini artırarak damarların genişlemesine ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Avenantramidler aynı zamanda antienfmatuar özellik gösterirler.
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Yulaf, beta-glukan kaynağıdır
Beta-glukan, başta yulaf olmak üzere bazı tahıllarda, ekmek mayası ve shiitake, kırmızı reishi gibi bazı mantarlarda da bulunan bir liftir. Tahıllarda bulunan beta-glukan suda çözünebilirken, maya ve mantarlardan elde edilenler suda çözünmez özelliktedir. Beta-glukan bağışıklık sistemi hücrelerini aktive ederek bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
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Ancak suda çözünmeyen beta-glukanın bağışıklığı destekleyici özelliğinin çok daha fazla olduğu unutulmamalıdır. Yapılan bazı çalışmalarda beta-glukanın kolesterolün düşürülmesinde de yardımcı olduğu gösterilmiştir. 2014 yılında yapılan bir çalışmaya göre günde en az 3 gram beta-glukan tüketiminin total kolesterolü ve kötü kolesterolü düşürebileceği gösterilmiştir.
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Beta-glukan, safra atımını artırır. Dolayısıyla atılan safrayla birlikte LDL ve total kolesterolün düşmesine yardımcı olur. 40 gram yulaf (4 silme yemek kaşığı) 3 gram beta-glukan içerir. Yulaf aynı zamanda kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir. İçeriğindeki beta-glukanın mide ve bağırsakta oluşturduğu jel yapı sayesinde midenin boşalmasını ve glikozun kana emilmesini geciktirir. Yulaf, tok kalmaya ve dolayısıyla da kilo vermeye yardımcı olur.
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Beta-glukan mide boşalmasını geciktirerek tokluk hissini artırır. Beta-glukan aynı zamanda bağırsaklardan salgılanan ve doygunluk hissini oluşturan peptid YY (PYY) hormonu salınmasına yardımcı olabilir.
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İçeriğindeki liflerle bağırsaktaki faydalı bakterilerin besin kaynağı olan yulaf, bağırsaktaki faydalı bakterilerin artmasını sağlar, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.
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Meyveli yulaf lapası tarifi
Malzemeler:
4 yemek kaşığı yulaf
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tarçın
Yarım elma
Üzeri için mevsim meyveleri
Yapımı: Elma rendelenir. Rendelenmiş elma, süt ve yulaf istenilen kıvama gelinceye kadar sürekli karıştırılarak pişirilir. Tarçın eklenip, karıştırılır. Üzeri mevsim meyveleri ve ceviz veya badem ile süslenir. Ilık tüketilir.