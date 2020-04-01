Tam bir lif kaynağı! Günde 3 gram...

Ancak suda çözünmeyen beta-glukanın bağışıklığı destekleyici özelliğinin çok daha fazla olduğu unutulmamalıdır. Yapılan bazı çalışmalarda beta-glukanın kolesterolün düşürülmesinde de yardımcı olduğu gösterilmiştir. 2014 yılında yapılan bir çalışmaya göre günde en az 3 gram beta-glukan tüketiminin total kolesterolü ve kötü kolesterolü düşürebileceği gösterilmiştir.