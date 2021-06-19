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HaberlerEkonomi HaberleriTalep arttı, kiraya veren yaşadı... Son 1 yılda bu il yüzde 70 değerlendi!
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Ekonomi
Haber Giriş: 19 Haziran 2021 - 12:50 | 

Talep arttı, kiraya veren yaşadı... Son 1 yılda bu il yüzde 70 değerlendi!

Pandemi ile birlikte evlerde geçirilen süre arttı ve uzaktan çalışma yaygınlaştı. Bunun sonucu olarak daha büyük, balkonlu ve müstakil evlere talep arttı.

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1

Talep artışı hem konut fiyatlarının hem de arsa fiyatlarının artmasına sebep oldu. Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye genelinde müstakil konut fiyatları son bir yılda yüzde 64,43, konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 arttı.

2

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile yazlık bölgelere çok fazla talep oldu ve en yüksek değer artışı yazlık bölgelerde görüldü.

3

Türkiye genelinde müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 801 TL, ortalama konut fiyatı bir milyon 116 bin 200 TL olarak açıklandı.

4

Yatırımın geri dönüş süresi 31 yıl olurken, son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 artış gösterdi.

5EN AZ ARTIŞ BURSADA

EN AZ ARTIŞ BURSA'DA

Bursa'da ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 717 TL olarak açıklandı. Fiyatlar ise 695 bin 79 TL'den başlıyor.

6

Geri dönüş süresinin 30 yıl olduğu Bursa'da yıllık değer artışı ise yüzde 34,04 olarak belirlendi. İşte yıllık değer artışı en azdan en fazlaya liste...

7İzmir

İzmir

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 7.910

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.439.620

Yıllık Değer Artışı (%): 54,16

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 31

8Balıkesir

Balıkesir

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.365

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 906.685

Yıllık Değer Artışı (%): 55,96

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 33

9İstanbul

İstanbul

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 9.966

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 3.009.732

Yıllık Değer Artışı (%): 60,56

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 40

10Ankara

Ankara

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.962

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.141.602

Yıllık Değer Artışı (%): 62,11

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 24

11Muğla

Muğla

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 11.007

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.959.246

Yıllık Değer Artışı (%): 63,53

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 35

12Aydın

Aydın

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.623

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.034.632

Yıllık Değer Artışı (%): 63,65

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 33

13Antalya

Antalya

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.910

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.347.480

14

Yıllık Değer Artışı (%): 70,71

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 32

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