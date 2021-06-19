Talep arttı, kiraya veren yaşadı... Son 1 yılda bu il yüzde 70 değerlendi!

Talep artışı hem konut fiyatlarının hem de arsa fiyatlarının artmasına sebep oldu. Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye genelinde müstakil konut fiyatları son bir yılda yüzde 64,43, konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 arttı.