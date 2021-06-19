Talep arttı, kiraya veren yaşadı... Son 1 yılda bu il yüzde 70 değerlendi!
Pandemi ile birlikte evlerde geçirilen süre arttı ve uzaktan çalışma yaygınlaştı. Bunun sonucu olarak daha büyük, balkonlu ve müstakil evlere talep arttı.
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Talep artışı hem konut fiyatlarının hem de arsa fiyatlarının artmasına sebep oldu. Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye genelinde müstakil konut fiyatları son bir yılda yüzde 64,43, konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 arttı.
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Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile yazlık bölgelere çok fazla talep oldu ve en yüksek değer artışı yazlık bölgelerde görüldü.
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Türkiye genelinde müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 801 TL, ortalama konut fiyatı bir milyon 116 bin 200 TL olarak açıklandı.
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Yatırımın geri dönüş süresi 31 yıl olurken, son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 artış gösterdi.
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EN AZ ARTIŞ BURSA'DA
Bursa'da ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 717 TL olarak açıklandı. Fiyatlar ise 695 bin 79 TL'den başlıyor.
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Geri dönüş süresinin 30 yıl olduğu Bursa'da yıllık değer artışı ise yüzde 34,04 olarak belirlendi. İşte yıllık değer artışı en azdan en fazlaya liste...