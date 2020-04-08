Magazin Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 17:34 , / 08 Nisan 2020 - 17:53

Takvimler 22 Ocak tarihini gösteriyordu

Onlar bugün Türkiye'nin hatta bazıları dünyanın tanıdığı sanatçılar. Aileleri yurt dışında yaşadığı için onlar da yabancı ülkelerde dünyaya geldiler.



INSTAGRAM