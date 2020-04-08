Takvimler 22 Ocak tarihini gösteriyordu

İşte Türkiye'nin Avrupalı ünlüleri.30 Nisan 1993'te İsveç'in Göteborg kentinde dünyaya geldi. 14 Nisan 1991'de Hollanda'nın Haarlem kentinde doğdu. 10 Mayıs 1984'te İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. 8 Aralık 1981'de Hollanda, Almelo'da dünyaya gözlerini açtı. 22 Ocak 1985'de Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. 9 Ekim 1987'de İsviçre'de doğdu.4 Haziran 1986'da Almanya'nın Solingen kentinde doğdu. 6 Haziran 1975'de Almanya'da doğdu.22 Ekim 1985'de Belçika Mol'da dünyaya geldi. 2 Şubat 1990'da Almanya'da doğdu. 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova'da doğdu. 14 Nisan 1991'de Hollanda'nın Haarlem kentinde doğdu. 12 Kasım 1980 tarihinde Duisburg, Almanya'da dünyaya geldi. 18 Kasım 1971'de ABD, California'da dünyaya geldi. 20 Mayıs 1982'de Leeuwarden, Hollanda'da doğdu. 17 Ekim 1972 'de Alzey, Almanya'da dünyaya geldi. 22 Aralık 1979'da Almanya'nın Münih kentinde doğdu. 26 Ocak 1988'de Almanya, Nürnberg'de doğdu. 10 Temmuz 1989'da İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi.