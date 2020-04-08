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Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 17:34, /

Takvimler 22 Ocak tarihini gösteriyordu

Onlar bugün Türkiye'nin hatta bazıları dünyanın tanıdığı sanatçılar. Aileleri yurt dışında yaşadığı için onlar da yabancı ülkelerde dünyaya geldiler.

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İşte Türkiye'nin Avrupalı ünlüleri.

2Amine Gülşe

Amine Gülşe

30 Nisan 1993'te İsveç'in Göteborg kentinde dünyaya geldi.

3Melisa Aslı Pamuk

Melisa Aslı Pamuk

14 Nisan 1991'de Hollanda'nın Haarlem kentinde doğdu.

4Aslı Enver

Aslı Enver

10 Mayıs 1984'te İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi.

5Azra Akın

Azra Akın

8 Aralık 1981'de Hollanda, Almelo'da dünyaya gözlerini açtı.

6Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan

22 Ocak 1985'de Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi.

7Barış Arduç

Barış Arduç

9 Ekim 1987'de İsviçre'de doğdu.

8Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

4 Haziran 1986'da Almanya'nın Solingen kentinde doğdu.

9Hasibe Eren

Hasibe Eren

6 Haziran 1975'de Almanya'da doğdu.

10Hadise

Hadise

22 Ekim 1985'de Belçika Mol'da dünyaya geldi.

11İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğdu.

12Alina Boz

Alina Boz

14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova'da doğdu.

13Melisa Aslı Pamuk

Melisa Aslı Pamuk

14 Nisan 1991'de Hollanda'nın Haarlem kentinde doğdu.

14Nur Fettahoğlu

Nur Fettahoğlu

12 Kasım 1980 tarihinde Duisburg, Almanya'da dünyaya geldi.

15Özlem Tekin

Özlem Tekin

18 Kasım 1971'de ABD, California'da dünyaya geldi.

16Sinan Akçıl

Sinan Akçıl

20 Mayıs 1982'de Leeuwarden, Hollanda'da doğdu.

17Tarkan

Tarkan

17 Ekim 1972 'de Alzey, Almanya'da dünyaya geldi.

18Timur Acar

Timur Acar

22 Aralık 1979'da Almanya'nın Münih kentinde doğdu.

19Cansu Tosun

Cansu Tosun

26 Ocak 1988'de Almanya, Nürnberg'de doğdu.

20Yasemin Kay Allen

Yasemin Kay Allen

10 Temmuz 1989'da İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi.

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