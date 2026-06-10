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Takvim yaprakları eksildi, o hala genç kız gibi

Güncelleme Tarihi:

#Süper Model#Heidi Klum#Tom Kaulitz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 07:55

Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü ve başarılı modellerinden biri olmayı başarmış, yıldızı parladıktan sonra tam 13 yıl boyunca Victoria's Secret meleği olarak podyumlarda yürümüştü.