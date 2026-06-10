Takvim yaprakları eksildi, o hala genç kız gibi

1992 yılında Almanya'da bir modellik yarışmasını kazanarak adını duyuran Heidi Klum daha sonra uluslararası arenada da şöhret kazanarak moda dünyasının en tanınmış yüzlerinden biri oldu. 1 Haziran’da 53’üncü yaşını kutlayan Alman süper model Heidi Klum, artık podyumlara özel durumlar haricinde çıkmasa da modellik mesleğine devam ediyor ve özel kampanyalar için dev markaların reklam yüzü olmaya devam ediyor. Son birkaç yıldır olduğu gibi bu yılda ünlü bir iç çamaşırı markasının bikini kampanyasında yer alan yıldız isim sosyal medyada yayınlanan bu fotoğraflarıyla beğeni topladı ve herkesi yine şaşırttı. Kendisi aslında yaşıyla oldukça barışık ve hayatını istediği gibi yaşayarak ve estetiklerden uzak durarak doğal yaş almaktan yana olduğunu söylüyor. Yine de onu gören hayranları Heidi Klum’un 53 yaşında olduğuna inanmakta zorlanıyor. Heidi Klum bir yandan modellik yapmaya devam ederken bir yandan da ve 21. ve 22. sezonları için ses getiren modellik yarışması Project Runway'e geri dönerek televizyon dünyasında da başarılı olmaya devam ediyor. Fiziğiyle bunu hiç belli etmese de 4 çocuk annesi olan Heidi Klum’un en büyük çocuğu olan kızı Leni Klum da onun gibi modelliği seçti ve anne kız zaman zaman birlikte modellik yapmaya devam ediyorlar. Leni Klum, ünlü modelin Formula 1 patronu Flavio Briatore ile ilişkisinden doğmuş ancak ikili daha kızları doğmadan ayrılmıştı. Ünlü süper model daha sonra şarkıcı Seal ile evlendi. Heidi Klum’la evlenen Seal onun kızı Leni’yi nüfusuna geçirdi ve öz kızı gibi büyüttü. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu oldu. Heidi Klum 2019 yılında Alman rock grubu Tokio Hotel'in gitaristi Tom Kaulitz’le evlendi. Kendisi 1973, eşi de 1989 doğumlu olan ünlü modelin kocasıyla arasındaki bu yaş farkı sürekli olarak magazin basınına malzeme olmaya devam ediyor. Klum, medyada sıkça eleştirilen bu yaş farkı hakkında verdiği röportajlarda İnsanlar bana sürekli bunu hatırlatıyor ama evimizde kapılar kapandığında bunu hiç düşünmüyoruz diyerek yaş farkını önemsemediğini söylüyor.