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Taksitle kurban alınır mı? Kredi kartıyla veya banka kredisiyle kurban satın almak caiz mi?

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#Kurban Bayramı#Taksitle Kurban Alınır Mı#Diyanet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 09:41

Kurban Bayramı yaklaşırken bazı detaylar da araştırılıyor. Diyanet işleri Başkanlığı, bayram öncesinde merak edilen soruları resmi internet sitesi üzerinden yanıtladı. Bu konulardan biri de kurbanlığı satın alma aracıyla ilgili. Peki taksitle kurban alınır mı? Kredi kartıyla veya banka kredisiyle kurban satın caiz mi?

1/4Taksitle kurban alınır mı Kredi kartıyla veya banka kredisiyle kurban satın almak caiz mi

Kurbanlık ve kurban kesme ibadeti ile ilgili bazı ayrıntılar araştırılıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu da konuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bunlardan biri de taksitle veya kredi kartıyla kurban kesilip kesilmeyeceği oldu. Peki, taksitle kurban alınabilir mi? İşte Diyanet'in yanıtı...

2/4TAKSİTLE KURBAN ALINIR MI

TAKSİTLE KURBAN ALINIR MI?

Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

3/4KREDİ KARTIYLA KURBAN SATIN ALMAK CAİZ Mİ

KREDİ KARTIYLA KURBAN SATIN ALMAK CAİZ Mİ?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

4/4BANKA KREDİSİYLE KURBAN KESİLEBİLİR Mİ

BANKA KREDİSİYLE KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).

İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4). Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.

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#Kurban Bayramı#Taksitle Kurban Alınır Mı#Diyanet