Taksit avantajı geldi! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarında bazı modellerde gerileme görülse de yüksek fiyatlar yerini koruyor. Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı. Bunun yüzde 54’ünü ise otomobil oluşturuyor.
Dizel otomobiller liderliklerini sürdürürken sırasıyla benzinli ve LPG’li otomobiller de piyasada yer buluyor.
TAKSİT AVANTAJI
Fiyatı 120 bin lira olan otomobil kalmasa da yüksek fiyatlara taksit imkanı da gelmiş oldu.Nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.
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EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL
Sıfır otomobillerin en ucuzu 121 bin 900 liradan başlıyor. Ucuz otomobiller genel olarak benzinli ve manuel viteslerden oluşuyor. Ucuzluk yarışına hybrid olarak ise Uzak Doğu menşeli Suzuki yerleşti.
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TESLİM ALIRKEN DİKKAT EDİN
Sıfır otomobil alırken mutlaka pazarlık edin. Bayilerin bir miktar daha indirim yapma imkanı oluyor. Bunun dışında otomobile ekstra olarak hediyeler talep edin. Otomobili teslim almadan önce tüm özelliklerini kontrol edin. Stepne, hava pompası, paspas, ilk yardım seti gibi ürünlerin otomobilde olup olmadığını tespit edin.
Tüm bunların yanında otomobilin kaportasını iyice gözden geçirin. Somun ve cıvatalarda oynama, yeniden boyanmış parça olma ihtimalini göz ardı etmeyin. Sonradan tespit edilmesi halinde uzun yıllar süren dava süreçleri ortaya çıkıyor. Mümkünse otomobili iki kişi teslim almaya gidin ve incelemelerinizi böylece daha kolay tamamlayabilirsiniz.