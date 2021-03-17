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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 17 Mart 2021 - 09:36 | 

Taksit avantajı geldi! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Bankalardaki taşıt kredisi şartlarının aynısı perakende satışlarda da geçerli oldu. Böylece otomotiv distribütörleri kampanya ile taksitli satış yapabilecek.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1

Sıfır otomobil fiyatlarında bazı modellerde gerileme görülse de yüksek fiyatlar yerini koruyor. Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı. Bunun yüzde 54’ünü ise otomobil oluşturuyor.

Dizel otomobiller liderliklerini sürdürürken sırasıyla benzinli ve LPG’li otomobiller de piyasada yer buluyor.

TAKSİT AVANTAJI

Fiyatı 120 bin lira olan otomobil kalmasa da yüksek fiyatlara taksit imkanı da gelmiş oldu.Nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.

2

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL

Sıfır otomobillerin en ucuzu 121 bin 900 liradan başlıyor. Ucuz otomobiller genel olarak benzinli ve manuel viteslerden oluşuyor. Ucuzluk yarışına hybrid olarak ise Uzak Doğu menşeli Suzuki yerleşti.

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TESLİM ALIRKEN DİKKAT EDİN

Sıfır otomobil alırken mutlaka pazarlık edin. Bayilerin bir miktar daha indirim yapma imkanı oluyor. Bunun dışında otomobile ekstra olarak hediyeler talep edin. Otomobili teslim almadan önce tüm özelliklerini kontrol edin. Stepne, hava pompası, paspas, ilk yardım seti gibi ürünlerin otomobilde olup olmadığını tespit edin.

Tüm bunların yanında otomobilin kaportasını iyice gözden geçirin. Somun ve cıvatalarda oynama, yeniden boyanmış parça olma ihtimalini göz ardı etmeyin. Sonradan tespit edilmesi halinde uzun yıllar süren dava süreçleri ortaya çıkıyor. Mümkünse otomobili iki kişi teslim almaya gidin ve incelemelerinizi böylece daha kolay tamamlayabilirsiniz.

4

Audi A3 Sportback 397.000 lira

5

BMW 118i 407.600 lira

6

Citroen C3 145.500 lira

7

Dacia Sandero 121.900 lira

8

Fiat Egea 132.900 lira

9

Honda Civic Sedan 285.900 lira

10

Jeep Renegade 304.450 lira

11

KIA Rio 142.000 lira

12

Mercedes B 180 426.700 lira

13

Mitsubishi Space Star 177.000 lira

14

Peugeot 208 169.000 lira

15

Renault Clio 156.900 lira

16

Seat Ibiza 154.000 lira

17

Suzuki Swift Hybrid 189.900 lira

18

Toyota Corolla 181.250 lira

19

Volkswagen Polo 181.800 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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