Taksit avantajı geldi! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarında bazı modellerde gerileme görülse de yüksek fiyatlar yerini koruyor. Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı. Bunun yüzde 54’ünü ise otomobil oluşturuyor.



Dizel otomobiller liderliklerini sürdürürken sırasıyla benzinli ve LPG’li otomobiller de piyasada yer buluyor.



TAKSİT AVANTAJI



Fiyatı 120 bin lira olan otomobil kalmasa da yüksek fiyatlara taksit imkanı da gelmiş oldu.Nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.