Taksim Trio kimdir, kimler var? İşte Taksim Trio şarkıları ve albümleri
Üyeleri arasında Hüsnü Şenlendirici'nin de olduğu Taksim Trio müzik grubu, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Aynı zamanda programın sunucularından olan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ve arkadaşları, bu akşam izleyicilere müzik ziyafeti çekmeye hazırlanıyor. Bununa birlikte Taksim Trio hakkında bilgiler de araştırılıyor. Peki Taksim Trio kimdir, Taksim Trio'da kimler var? İşte Taksim Trio albümleri ve şarkıları...
Her cumartesi izleyicisiyle buluşan Şarkılar Bizi Söyler'in bu hafta konukları arasında Taksim Trio müzik grubu da yer alıyor. Taksim Trio şarkıları ve albümleri izleyiciler tarafından merak edilirken, grup üyeleri de araştırılmaya başlandı. Peki Taksim Trio üyeleri kimler, hangi enstrümanları çalıyorlar? İşte Taksim Trio müzik grubu ile ilgili bilgiler...
TAKSİM TRİO KİMDİR, KİMLER VAR?
Taksim Trio, Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in 2007'de oluşturduğu müzik topluluğudur. Aynı adlı ilk albümünü 1 Ekim 2007'de Doublemoon etiketiyle çıkarttı.
2012'de müzik çalışmalarına yeniden başlayan grup, 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerini Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle piyasa sürdü.
2012'de müzik çalışmalarına yeniden başlayan grup, 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerini Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle piyasa sürdü.
TAKSİM TRİO ÜYELERİ VE ENSTRÜMANLARI
Hüsnü Şenlendirici - Klarnet
Aytaç Doğan - Kanun
İsmail Tunçbilek - Bağlama
Aytaç Doğan - Kanun
İsmail Tunçbilek - Bağlama