Taksim Trio kimdir, kimler var? İşte Taksim Trio şarkıları ve albümleri

Her cumartesi izleyicisiyle buluşan Şarkılar Bizi Söyler'in bu hafta konukları arasında Taksim Trio müzik grubu da yer alıyor. Taksim Trio şarkıları ve albümleri izleyiciler tarafından merak edilirken, grup üyeleri de araştırılmaya başlandı. Peki Taksim Trio üyeleri kimler, hangi enstrümanları çalıyorlar? İşte Taksim Trio müzik grubu ile ilgili bilgiler...