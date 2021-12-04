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Televizyon
Haber Giriş: 04 Aralık 2021 - 13:44 | 

Taksim Trio kimdir, kimler var? İşte Taksim Trio şarkıları ve albümleri

Üyeleri arasında Hüsnü Şenlendirici'nin de olduğu Taksim Trio müzik grubu, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Aynı zamanda programın sunucularından olan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ve arkadaşları, bu akşam izleyicilere müzik ziyafeti çekmeye hazırlanıyor. Bununa birlikte Taksim Trio hakkında bilgiler de araştırılıyor. Peki Taksim Trio kimdir, Taksim Trio'da kimler var? İşte Taksim Trio albümleri ve şarkıları...

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Her cumartesi izleyicisiyle buluşan Şarkılar Bizi Söyler'in bu hafta konukları arasında Taksim Trio müzik grubu da yer alıyor. Taksim Trio şarkıları ve albümleri izleyiciler tarafından merak edilirken, grup üyeleri de araştırılmaya başlandı. Peki Taksim Trio üyeleri kimler, hangi enstrümanları çalıyorlar? İşte Taksim Trio müzik grubu ile ilgili bilgiler...
2TAKSİM TRİO KİMDİR, KİMLER VAR

TAKSİM TRİO KİMDİR, KİMLER VAR?

Taksim Trio, Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in 2007'de oluşturduğu müzik topluluğudur. Aynı adlı ilk albümünü 1 Ekim 2007'de Doublemoon etiketiyle çıkarttı.

2012'de müzik çalışmalarına yeniden başlayan grup, 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerini Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle piyasa sürdü.
3TAKSİM TRİO ÜYELERİ VE ENSTRÜMANLARI

TAKSİM TRİO ÜYELERİ VE ENSTRÜMANLARI

Hüsnü Şenlendirici - Klarnet

Aytaç Doğan - Kanun

İsmail Tunçbilek - Bağlama
4TAKSİM TRİO ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

TAKSİM TRİO ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

"Taksim Trio" (1 Ekim 2007)

"Taksim Trio 2" (11 Nisan 2013)

"Ahi" (23 Eylül 2016)

Gözüm

Derdin NE

Untmadım

Naz

Belalım

Yalan Dünya

Unutmamalı

Biçare

Gönül

Elfa Laila
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