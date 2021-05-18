Taksicilere hibe ödemesi ne zaman? Taksici esnafına 3 bin TL destek müjdesi geldi
Taksici esnafına 3 bin TL destek müjdesi geldi. Pandemi döneminden etkilenen taksiciler hibe desteklerinin detaylarını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok esnaf grubuna verilecek desteklerin detaylarını paylaştı. İkinci grupta yer alan taksiciler de bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL destek ödemesi alacak.
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Bir yıldan uzun süredir devam eden koronavirüs pandemisinden etkilenen taksiciler için sevindiren haber Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'nından geldi. Erdoğan'ın açıklamasına göre; taksiciler bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL hine ödemesi alacak. Şimdi söz konusu ödemelerin detayı merak konusu oldu. İşte, esnafa hibe ödemesinin ayrıntıları...
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Erdoğan'nın müjdelediği 3 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı. Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde detayları ile yer vereceğiz.