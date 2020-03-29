Taksiciler isyanda: ‘Para yerine tuvalet kâğıdı veriyorlar’

Cüneyt Harman, arkadaşlarının 3-4 saat durakta boş durduklarını, para kazanamadıklarını ve insanları da taşımak zorunda olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Doktorlar, hemşireler çok güzel iş yapıyorlar ama bizi de dikkate alsınlar. Bize de bu maskelerden verseler. Bazen maskeli, bazen maskesiz virüs bulaşmış insanları taşımak zorunda kalıyoruz. Almanya’da bir maskeyi 10 Euro’ya alıyorsunuz. Her gün günlük maske takmak zorundasınız. Bizler de doktorlar kadar riskli iş yapıyoruz, yolcu taşıyoruz. Bu maskelerden verebilirlerdi. Bekledik, bu şekliyle bir yardım görmedik. Tamam, bir doktor, hemşire değiliz. Ama bizim de yaptığımız bir görev var sonuçta.”