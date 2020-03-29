Taksiciler isyanda: ‘Para yerine tuvalet kâğıdı veriyorlar’
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19), ticaret kurallarını da bozdu. Almanya’nın seyahat kısıtlaması getirmesi, ülkedeki taksicilerin en büyük gelir kaynağı olan havalimanlarını ‘terk edilmiş’ şehre dönüştürdü. DHA’ya konuşan Türk taksiciler, işlerinin kötü gittiğine isyan ederek, “Müşteriler bize 2 rulo tuvalet kağıdı teklif ederek, gidecekleri yerlere götürmemizi istiyor” dedi.
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Küresel tehdit haline gelen koronavirüs birçok ülkenin alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Seyahat kısıtlamasının getirildiği Almanya’nın Köln kentinde taksiciler iş yapamamaktan dert yanıyor. Tren seferlerinin iptali, okulların ve iş yerlerinin kapatılması, memurların da evden çalışma sistemine geçmesiyle her yer boşaldı. İstasyonlara gelen trenlerin ise boş olduğu belirtildi. Almanya’da yaşayan Türk taksiciler koronavirüsün kendilerini nasıl etkilediğini Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı. Köln’de taksicilik yapan gurbetçi Cüneyt Arman, “Bunlar bize 2 tane tuvalet kâğıdı verip gitmek istedikleri adrese götürmemizi istiyorlar. İki tuvalet kâğıdına. Yani şu an tuvalet kâğıdı karaborsaya düşmüş gibi gözüküyor” dedi.
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Hayatı durma noktasında getiren koronavirüs nedeniyle taksi sürücüleri hem sağlıklarından hem de geçim sıkıntısından dert yandı. Ülkede taksi işletme sahipleri sürücü bulamazken, taksiye çıkan sürücüler de müşteri bulmakta zorlanıyor. Köln tren garında çalışan Türk taksiciler de yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: “Bir aydır çay kahve parasına çalışıyoruz. Çıkıyoruz, bekliyoruz bazen 8 saat sonunda hiç iş yapamadan eve dönüyoruz.”
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Azeri kökenli Rıza adlı taksi sürücüsü ise, “Çıkıyoruz. Dışarıda şansımızı denemeye çalışıyoruz. Şansımız tutarsa 100 Euro, gitmediğinde 30 Euro kazanıyoruz. O da yemek paramız oluyor. Mecbur çalışacağız” diye konuştu. Diğer taksici Mehmet Karakaya da “Durum kötü. Eskiden 100 Euro falan geliyordu. Ama şimdi 10, 20, 30 Euro’ya düştü. Haftada bin 500 euro kazanıyorduk. Şimdi 300-400 Euro kazanıyoruz. Sonu hüsran. Zararı devlet verecek” ifadelerini kullandı.
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Şahin isimli taksici, işlerinin kötü olduğunu ama yaşlı hastaların olduğunu, onları kendilerinden başka kimsenin taşımadığını belirterek, “Onlar için mecbur çıkmak zorundayız. Halk bilinçli bir şekilde hareket ediyor gibi geliyor bize. Uyarıları dikkate alıyorlar. Bazen riskli dönemler oluyor. Maskeli bir müşteri gelince insan tedirgin oluyor” dedi.
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Cüneyt Harman, arkadaşlarının 3-4 saat durakta boş durduklarını, para kazanamadıklarını ve insanları da taşımak zorunda olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Doktorlar, hemşireler çok güzel iş yapıyorlar ama bizi de dikkate alsınlar. Bize de bu maskelerden verseler. Bazen maskeli, bazen maskesiz virüs bulaşmış insanları taşımak zorunda kalıyoruz. Almanya’da bir maskeyi 10 Euro’ya alıyorsunuz. Her gün günlük maske takmak zorundasınız. Bizler de doktorlar kadar riskli iş yapıyoruz, yolcu taşıyoruz. Bu maskelerden verebilirlerdi. Bekledik, bu şekliyle bir yardım görmedik. Tamam, bir doktor, hemşire değiliz. Ama bizim de yaptığımız bir görev var sonuçta.”
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Abdül Kadir Kaya adlı sürücü de durumlarının kötü olduğunu, çoğu arkadaşının sigortayı, vergiyi, benzin parasını karşılayamadığını ve devletten yardım beklediğini belirtti. Şu ana kadar bir yardım almadıklarını, eğer yardım gelmezse çok kişinin bu işi bırakmak zorunda kalacağını sözlerine ekledi. Öte yandan, Alman meclisinde kabul edilen yasada, taksi benzeri daha çok küçük işletmeler, aile şirketleri gibi iş kollarına yapılacak yardım paketi yürürlüğe girdi. İşletme sahipleri dün itibariyle 3 gün içerisinde 5 milyar Euro tutarında kredi talebi olduğu aktarıldı. Önümüzdeki günlerde bu sayının üç haneli rakamlara ulaşması bekleniyor.