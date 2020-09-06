Takipçiler neye takıldı?

YENİ YILA KADAR ALMANYA'DA Bir süredir Almanya’da olan Tarkan’ın kızı ve eşi ile Almanya’dan yeni yıla kadar dönmeme kararı aldı. Ünlü sanatçı ayrıca Almanya’da yeni şarkılarının demo kayıtları için günlüğü 1000 euro’ya müzik stüdyosu kiraladı. Bu günleri boş geçirmek istemeyenTarkan, yeni albümü için çalışmalara başladı.