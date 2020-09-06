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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 06 Eylül 2020 - 11:34 | 

Takipçiler neye takıldı?

1.5 ay önce anne olan oyuncu Cansu Tosun’un oğlu Marsel ile verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

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1EV KIYAFETİM
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EV KIYAFETİM

Yorumlar, Marsel’in güzelliği, adının anlamı ve Cansu Tosun’un kıyafeti üzerineydi. Marsel ‘Şanslı, güçlü, güneş ışığı’ anlamına geliyor. Cansu Tosun “Üzerimdeki pijama değil, ev kıyafetim” dedi.

2
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Bu arada fotoğrafları eşi, ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil çekti.

3YENİ YILA KADAR ALMANYADA
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YENİ YILA KADAR ALMANYA'DA

Bir süredir Almanya’da olan Tarkan’ın kızı ve eşi ile Almanya’dan yeni yıla kadar dönmeme kararı aldı. Ünlü sanatçı ayrıca Almanya’da yeni şarkılarının demo kayıtları için günlüğü 1000 euro’ya müzik stüdyosu kiraladı. Bu günleri boş geçirmek istemeyenTarkan, yeni albümü için çalışmalara başladı.

4İNCE İŞÇİLİK GEREKİYOR
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İNCE İŞÇİLİK GEREKİYOR

Fit haliyle dikkat çeken Biricik Suden, düzenli olarak spor yapıyor. Geçtiğimiz günlerde spor salonunda verdiği pozu Instagram’da paylaşan Suden, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Suden, paylaştığı bu pozun altına “Biraz daha ince işçilik gerekiyor ama...” notunu düştü.

5TATİL POZU
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TATİL POZU

Türkan Şoray, kiraladığı özel tekneyle Ege sahillerinde tatil yapıyor. Yakın dostlarıyla Ege turuna çıkan usta oyuncu, verdiği bu pozu Instagram hesabında da paylaştı.

6RESİM TUTKUSU
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RESİM TUTKUSU

Sezen Aksu, resme merak sardı. Uzun yıllar önce de resim yapan Aksu, bu hobisine yeniden döndü. Evinin üst katında kendine özel bir alan hazırlatan sanatçı, Boğaz manzarasına karşı suluboya çalışmaları yapıyor.

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