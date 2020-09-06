Takipçiler neye takıldı?

1.5 ay önce anne olan oyuncu Cansu Tosun’un oğlu Marsel ile verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.
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EV KIYAFETİM
Yorumlar, Marsel’in güzelliği, adının anlamı ve Cansu Tosun’un kıyafeti üzerineydi. Marsel ‘Şanslı, güçlü, güneş ışığı’ anlamına geliyor. Cansu Tosun “Üzerimdeki pijama değil, ev kıyafetim” dedi.
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Bu arada fotoğrafları eşi, ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil çekti.
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YENİ YILA KADAR ALMANYA'DA
Bir süredir Almanya’da olan Tarkan’ın kızı ve eşi ile Almanya’dan yeni yıla kadar dönmeme kararı aldı. Ünlü sanatçı ayrıca Almanya’da yeni şarkılarının demo kayıtları için günlüğü 1000 euro’ya müzik stüdyosu kiraladı. Bu günleri boş geçirmek istemeyenTarkan, yeni albümü için çalışmalara başladı.
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İNCE İŞÇİLİK GEREKİYOR
Fit haliyle dikkat çeken Biricik Suden, düzenli olarak spor yapıyor. Geçtiğimiz günlerde spor salonunda verdiği pozu Instagram’da paylaşan Suden, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Suden, paylaştığı bu pozun altına “Biraz daha ince işçilik gerekiyor ama...” notunu düştü.
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TATİL POZU
Türkan Şoray, kiraladığı özel tekneyle Ege sahillerinde tatil yapıyor. Yakın dostlarıyla Ege turuna çıkan usta oyuncu, verdiği bu pozu Instagram hesabında da paylaştı.
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RESİM TUTKUSU
Sezen Aksu, resme merak sardı. Uzun yıllar önce de resim yapan Aksu, bu hobisine yeniden döndü. Evinin üst katında kendine özel bir alan hazırlatan sanatçı, Boğaz manzarasına karşı suluboya çalışmaları yapıyor.