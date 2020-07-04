Takın şu lanet maskeyi!

Ünlülerden başlayıp tüm dünyaya yayılan bu akıma katılanlar, neden maske takmak gerektiğini anlatan mesajlarıyla birlikte fotoğraflarını paylaşıyor. İşte arkadaşlarının "meydan okumasını" kabul edip bu akıma katılan ünlüler.