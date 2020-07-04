Takın şu lanet maskeyi!

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sosyal medyada da kendi çılgınlığını yarattı. Ünlülerin başı çektiği #wearadamnmask etiketli akım, kısa sürede karşılığını buldu. Bu akıma göre ünlüler maskeli bir pozlarını paylaşıp pandemi sırasında neden böyle davranmak gerektiğine dair mesajlar veriyor. Sonra da bir arkadaşını bu akıma katılmaya çağırıyor.
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Ünlülerden başlayıp tüm dünyaya yayılan bu akıma katılanlar, neden maske takmak gerektiğini anlatan mesajlarıyla birlikte fotoğraflarını paylaşıyor. İşte arkadaşlarının "meydan okumasını" kabul edip bu akıma katılan ünlüler.