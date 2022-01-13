Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? e-Okul takdir teşekkür karne notu görüntüleme
Takdir teşekkürler hesaplama işlemi, 15 tatile az bir zaman kala merak ediliyor. Karne notunu öğrenmek isteyen öğrenciler araştırmalarını hızlandırdılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 15 tatil 24 Ocak tarihinde başlayacak. Öğrenciler sömestr tatili öncesi son kez 21 Ocak’ta okula gidecekler. Peki, takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
Takdir teşekkürler hesaplama işlemi ile ilgili araştırmalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur. Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılki yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde kriterleri açıklamıştı. O kriterler şöyleydi:
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur.
Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır.
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur.
Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır.
E OKUL’DA KARNE NOTU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor.
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