Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? e-Okul takdir teşekkür karne notu görüntüleme

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılki yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde kriterleri açıklamıştı. O kriterler şöyleydi:



Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;



a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,



b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,



c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.



Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;



Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur.



Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır.