Taika Waititi balkon görüntüleri hakkında ilk kez konuştu: Kötü bir şey yapmadım!
Gelecek sezonun en iddialı filmlerinden biri için kamera arkasına geçen ünlü yönetmenin, evinin balkonunda bir yanında sevgilisi diğer yanında oyuncu arkadaşıyla sergilediği görüntüler yüzünden yapımcı şirket tarafından azarlandığı ileri sürülmüştü. Ünlü yönetmenden o görüntülere ilk kez yorum geldi: Ben kötü bir şey yapmıyordum.
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Şu sıralar Thor serisinin yeni halkası Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi, çekimlerin başından bu yana Avustralya'nın Sidney kentinde bulunuyor. Oscar ödüllü Waititi, çekim molalarından birinde sevgilisi, İngiliz şarkıcı Rita Ora ve filminde oynayan Tessa Thompson ile birlikte aşırı samimi görüntüler sergilemişti.
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Bir grup arkadaşlarının da eşlik ettiği Waititi, Ora ve Thompson sohbet ederken birbirlerini zaman zaman öpücüklere de boğmuştu. O görüntülerin de Thor filminin yapımcılarını rahatsız ettiği haberleri basına yansımıştı. Taika Waititi de çok konuşulan o görüntülerle ilgili olarak ilk kez konuştu. Avustralya'da yayınlanan The Sydney Morning Herald gazetesine konuşan Waititi " Ben yanlış bir şey yapmıyordum" dedi.
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Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Jojo Rabbit (Tavşan Jojo) adlı filmle en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar ödülü kazanan 45 yaşındaki Taika Waititi "Sanırım internetin hakim olduğu bir dünyada her şey çok çabuk yayılıyor. Ayrıca bu gerçekten o kadar önemli bir şey mi? Hayır, o kadar da değil! Ben yanlış bir şey yapmıyordum" diye konuştu.
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Yeni Zelandalı Taika Waititi, o görüntülerin çekildiği sırada çocuklarını neredeyse yedi aydır görmediğini belirterek "Etrafında kendisini seven, iyi hissettiren insanlar olduğunu" vurguladı. Waititi, o gün yanında bulunan insanların kendisini evinde hissettirdiklerini de sözlerine ekledi.
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Taika Waititi'nin o görüntüleri Thor serisinin yeni halkası Love and Thunder'ın yapımcılarını kızdırmıştı. Bu görüntülerin ise yapım şirketi tarafından "Bunlar istediğimiz görüntüler değil" diye yorumlandığı iddia edildi. Bu balkon görüntüleri Thor filminin yapımcısı Marvel şirketinin de onun bağlı bulunduğu Disney'in yöneticilerini de çok kızdırdı. İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde Waititi'nin, bu görüntüler yüzünden azarlandığı ileri sürüldü.
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Bu haberlere göre, Waititi'nin bir "parti hayvanı" izlenimi sergilediği bu görüntüler her iki şirketin yöneticilerinin de "tüylerini diken diken" etti. Yöneticilerin, çok büyük yatırım yaptıkları bir projeyle ilgili yansıtmak istedikleri görüntünün bu olmadığını savunduğu belirtildi. Her ne kadar Taika Waititi'nin hızlı yaşadığı, gece hayatını ve partileri sevdiği bilinse de bu kadarının filmin yapımcılarına bile fazla geldiği ileri sürüldü.
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Bu yüzden de Taika Waititi'nin; yapımcılar tarafından azarlandığı iddia edildi. Yapım şirketinin üst düzeyine yakın bir kaynak Waititi'nin sergilediği görüntülerin "çizgiyi aştığını" savunduklarını belirtti.
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Bu görüntüler Rita Ora'nın hayranlarını da hem kızdırdı hem de hayal kırıklığı yarattı. Birçok hayranı Ora'nın, kariyeri boyunca sürdürdüğü imajını bozmaya başladığını ileri sürdü. Görüntülerin basına yansımasının ardından Ora'nın geçen yıl, koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden partisini hatırlatarak "Bu Rita Ora, o Rita Ora değil mi?" diye görüş bildirenler de oldu.
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Gelecek yıl gösterime girmesi planlanan Thor: Love and Thunder'da, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale de rol alıyor. Filmin çekimleri Avustralya'da yapıldı. Hatta başta Natalie Portman, eşi ve çocukları olmak üzere filmi kadrosu aileleriyle birlikte Avustralya'da kiraladıkları evlerde yaşadı.