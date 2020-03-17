Taht Oyunları'nın yıldızı Kristofer Hijvu böyle duyurdu: Corona virüs testim pozitif çıktı

Kristofer Hijvu iyi olduklarını, kendisinin sadece hafif grip belirtileri gösterdiğini yazarak, virüsün yıkabileceği daha yüksek riskli durumda insanlar olduğunu belirtti. Oyuncu, takipçilerine çok dikkatli olmalarını, ellerini yıkamalarını, diğer insanlarla aralarında bir buçuk metre mesafe tutmalarını, kendilerini izole etmelerini, virüsün yayılması duruncaya kadar ne yapabiliyorlarsa yapmalarını söyledi.