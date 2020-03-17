Taht Oyunları'nın yıldızı Kristofer Hijvu böyle duyurdu: Corona virüs testim pozitif çıktı
Bir ünlü daha corona virüse yakalandığını açıkladı. Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinde Tormund Giantsbane karakterini canlandıran Norveçli oyuncu Kristofer Hijvu da corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 41 yaşındaki Kristofer Hijvu ailesiyle birlikte kendi kendilerini izole ettiklerini belirtti.
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Kristofer Hijvu, Instagram paylaşımında "Norveç'ten selamlar. Bunu söylediğim için üzgünüm ama corona virüs testim pozitif çıktı" diye başladı. Ardından da ne kadar sürerse sürsün ailesiyle birlikte evde kendilerini izole ettiklerini belirtti.
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Kristofer Hijvu iyi olduklarını, kendisinin sadece hafif grip belirtileri gösterdiğini yazarak, virüsün yıkabileceği daha yüksek riskli durumda insanlar olduğunu belirtti. Oyuncu, takipçilerine çok dikkatli olmalarını, ellerini yıkamalarını, diğer insanlarla aralarında bir buçuk metre mesafe tutmalarını, kendilerini izole etmelerini, virüsün yayılması duruncaya kadar ne yapabiliyorlarsa yapmalarını söyledi.
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Kristofer Hijvu "Bu krizle birlikte savaşabilir ve hastanalerdeki krizi önleyebiliriz" diye yazdı. Oyuncu "Birbirinize iyi bakın, uzaklığınızı koruyun ve sağlıklı kalın" diye yazdı.