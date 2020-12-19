Ünlü oyuncu sosyal medyadan açıkladı: Doğumda bile maske taktım
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.
Backgrid USA, Instagram
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SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTIVirüsten korunma konusunda etkili olduğu belirtilen maskelerle ilgili farklı söylemler bitmek bilmiyor. Bazı kişiler kurallara uyup maske kullanırken bazıları da bunun özgürlüklerin kısıtlanması olarak yorumluyor. İşte bunu savunanlara bir çağrı da kısa bir süre önce anne olan güzel oyuncudan geldi.
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TAHT OYUNLARI'NIN YILDIZI
Rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) ile adını duyuran genç oyuncu Sophie Turner, virüsten korunmak için maske kullanma çağrısı yaptı.
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DOĞUMDA BİLE MASKE TAKTIM
Joe Jonas ile evli olan Sophie Turner, Sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Turner, kendisinin doğum sırasında bile maske kullandığını belirtti.
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BEN YAPTIYSAM SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ
24 yaşındaki Sophie Turner, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Eğer ben doğum yaparken bile maske kullandıysam, siz de alışveriş yaptığınız mağazada maske takabilirsiniz" diye seslendi. Turner, herkese virüsten korunmak için maske takmasını önerdi.
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KIZ BEBEKLERİ OLDU
Sophie Turner ile Joe Jonas, dört ay önce Willa adını verdikleri bir kız bebek sahibi olmuştu. Şimdi de Hollywood'un diğer ünlülerinin maskeyle imtihanına bir bakalım.
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Colin Farrell maskesiz sokağa çıkmıyor.
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Kısa bir süre önce kalbinden operasyon geçiren Arnold Scnwarzenegger efor harcarken bile maskeli.
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Timothee Chalamet, sabah kahvaltısı almaya maskeyle gitti.
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Matt Damon uyarılara dikkat ediyor.
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Sophia Vergara'nın maskeli alışverişi.
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Jodie Foster de maskesiz çıkmayanlardan.
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Ariel Winter aracından inerken maskesini taktı.
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Jennifer Lopez, neredeyse tanınmayacak hale gelmiş.