Ünlü oyuncu sosyal medyadan açıkladı: Doğumda bile maske taktım 

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTIVirüsten korunma konusunda etkili olduğu belirtilen maskelerle ilgili farklı söylemler bitmek bilmiyor. Bazı kişiler kurallara uyup maske kullanırken bazıları da bunun özgürlüklerin kısıtlanması olarak yorumluyor. İşte bunu savunanlara bir çağrı da kısa bir süre önce anne olan güzel oyuncudan geldi.