'Ev Oyunları': Ünlü çift apartman dairesini satışa çıkardı

Turner'ın eşi Joe Jonas da kelimenin tam anlamıyla gösteri dünyasının içinde büyüdü. 1989 doğumlu Jonas, çocukluğunda bir komedyen olmak istese de müziğe karşı olan yeteneği keşfedilince solo çalışmalar yapan Nick ve ağabeyi Kevin ile Jonas Brothers grubunu kurdular.