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Haber Giriş: 19 Eylül 2020 - 11:56 | 

'Ev Oyunları': Ünlü çift apartman dairesini satışa çıkardı

Rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) dizinde Sansa Stark karakteriyle tanınan Sophie Turner ile eşi Joe Jonas New York'taki evlerini satışa çıkardı.

Mega News Agency, Backgrid USA

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24 yaşındaki Turner ile 31 yaşındaki eşi Jonas, bu ev için 5.8 milyon dolar istiyor. Çift, New York'tan Los Angeles'a taşınma kararı aldığı için evlerini satıyor.

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2019 yılında evlenen Sophie Turner ile Joe Jonas bir süre önce Willa Jonas adını verdikleri bir kız çocuğa sahip oldu.

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Turner ile Jonas'ın Manhattan'daki bu apartman dairesi sekiz katlı bir binanın üçüncü katında bulunuyor.

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Dairenin üç tane yatak odası bulunuyor. Salondan ulaşılan teras ise geniş alanıyla dikkat çekiyor. Evin ana yatak odasından da bu terasa ulaşmak mümkün.

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Sophie Turner ve Joe Jonas bu evi 2018 yılında 5.6 milyon dolar ödeyerek satın almıştı.

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Çift, kızları Willa'nın dünyaya geldiği temmuz ayından bu yana Los Angeles'ta yaşıyordu.

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Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde de Turner'ın anne ve babasıyla Los Angeles'ta ev ararken objektiflere takılmıştı ünlü çift. 

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1996 İngiltere doğumlu Sophie Turner, oyunculuk kariyerine henüz üç yaşında başladı.

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2011 yılında rol almaya başladığı Taht Oyunları (Game of Thrones) ise onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

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Dizide Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, bu rol ile birçok ödüle aday gösterildi.

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Turner'ın eşi Joe Jonas da kelimenin tam anlamıyla gösteri dünyasının içinde büyüdü. 1989 doğumlu Jonas, çocukluğunda bir komedyen olmak istese de müziğe karşı olan yeteneği keşfedilince solo çalışmalar yapan Nick ve ağabeyi Kevin ile Jonas Brothers grubunu kurdular.

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Camp Rock isimli Disney filminde Shane Gray adıyla başrol oynamıştır. 2007 yılında Hannah Montana'ya kardeşleriyle birlikte konuk oyuncu olarak rol aldı. Bu grup bütün kardeşlere şöhretin kapılarını açtı. 

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Sophie Turner ile Joe Jonas geçen yıl önce Los Angeles'ta arkadaşları ve yakın dostları arasında düzenlenen bir törenle evlendi. Ardından da aile büyüklerinin katıldığı bir düğün yapıldı.

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