Taht bekleyenlere kötü haber: O acıyı yaşamadan olmayacak

ASLINDA ÇOK İSTEMEDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞTÜ "Kraliçe'nin gelecek yıl tahtı bırakacağına kesin olarak inanıyorum" diyen Jobson "Sanırım bunu yapmak istemeyecek. Ama gerçekçi olursak her şeyi Charles'a teslim edecek bir noktaya da gelecek. Ve sonra oğlunuzun gözlerine bakarak nasıl ona "Kral olmayacaksın' diyebilirsiniz ki?" diye sürdürdü sözlerini.