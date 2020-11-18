Taht bekleyenlere kötü haber: O acıyı yaşamadan olmayacak
Dünyada en çok merak edilen konulardan biri de İngiliz kraliyet ailesinde tahtın sahibinin ne zaman değişeceği.
Backgrid UK, Backgrid USA, Mega News, Splash
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BU KEZ DE TAM TERSİ İDDİA EDİLDİ
Geçen ayın son haftasında gazeteci ve biyografi yazarı Robert Jobson'ın iddia ettiğine göre gelecek yıl 95 yaşına girecek olan Kraliçe 2. Elizabeth tahtı oğlu Prens Charles'a bırakmaya hazırlanıyordu.
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ÖLÜNCEYE KADAR TAHTTAYIM
Fakat Vanity Fair dergisine konuşan Buckingham Sarayı'na yakın kaynaklara göre, Kraliçe 2. Elizabeth'in böyle bir planı yok. Hatta dergiye göre Kraliçe, ölünceye kadar tahtta kalmaya kararlı. Bunu da "Halkımı ya da görevlerimi bırakıp gitmek benim DNA'mda yok" diye açıklıyor.
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GÖREVDEN ÇEKİLMEYECEK
Vanity Fair'in kraliyet muhabiri Katie Nicholl'ün aile içi kaynaklardan edindiği bilgilere dayandırarak öne sürdüğüne göre 94 yaşındaki Kraliçe için "görevden çekilme" asla kullanmayacağı "kötü" bir kelime.
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PLATİN JÜBİLEYE HAZIRLIK
Hatta, Kraliçe'ye yakın kaynaklara göre 2. Elizabeth gelecek yıl 'platin jübile'sini kutlamaya da kararlı. Yani bir başka deyişle taht sırasındaki Prens Charles'ın tahta çıkmak için hayatının en acı gününü beklemesi gerekecek.
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JOBSON'IN İDDİALARI
Gazeteci ve biyografi yazarı Robert Jobson ise bunun tam tersini iddia etmişti. Jobson'ın iddiasına göre Kraliçe 2. Elizabeth, gelecek yıl 95 yaşına girecek. Yeni yaşıyla birlikte de tahtı veliaht prens olan oğlu Charles'a bırakacak.
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JOBSON'IN İDDİALARI
Jobson bu iddiayı konuk olduğu The Royal Beat adlı programda dile getirdi. Robert Jobson, bunu ileri sürdü fakat ona göre de Kraliçe 2. Elizabeth aslında tahtı bırakmayı da çok istemiyor.
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ASLINDA ÇOK İSTEMEDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞTÜ
"Kraliçe'nin gelecek yıl tahtı bırakacağına kesin olarak inanıyorum" diyen Jobson "Sanırım bunu yapmak istemeyecek. Ama gerçekçi olursak her şeyi Charles'a teslim edecek bir noktaya da gelecek. Ve sonra oğlunuzun gözlerine bakarak nasıl ona "Kral olmayacaksın' diyebilirsiniz ki?" diye sürdürdü sözlerini.
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BABASINDAN SONRA TAHTA ÇIKTI
21 Nisan 1926 doğumlu olan Kraliçe 2. Elizabeth, babası Albert Frederick Arthur George'un ya da daha çok bilinen adıyla 6. George'un ölümünden sonra tahta çıktı.
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1952'DEN BERİ TAHTTA
6 Şubat 1952'de tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth o zamandan bu yana unvanını koruyor. Kraliçe'nin, tahta çıkışından bir yıl sonra yapılan taç giyme töreni de TV'de yayınlandı ve bu da alanında bir ilk oldu.
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DÖRT ÇOCUK SAHİBİ
Tam adı Elizabeth Alexandra Mary olan Kraliçe 2. Elizabeth, sonradan Edinburgh Dükü unvanını alan Prens Philip ile 1947'de evlendi. Çiftin bu evlilikten Charles, Anne, Andrew ve Edward adında dört çocuğu oldu.
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OĞLU, TORUNU VE TORUNUNUN OĞLU SIRADA
Kraliçe'den sonra taht sıralamasında şu an 71 yaşında olan oğlu Charles geliyor. Onun ardından ise Diana Spencer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Prens William var. Onun ardından ise William ile Kate Middleton'ın çocukları George, Charlotte ve Louis geliyor.