Kamuoyunda 'Af yasası' olarak da bilinen ve uzun bir süredir gündemde olan ceza infaz düzenlemesi son hali ile TBMM'de kabul edildi. Pek çok yeni düzenlemeyi de beraberinde getiren teklifin kabul edilmesinin ardından binlerce mahkum ve mahkum yakını tahliyelerin başlayacağı tarihe odaklandı. Öte yandan af yasanın kimleri kapsayacağı ve kimlerin bu düzenlemeden yararlanacağı da merak konusu oldu. İşte, 'Tahliyeler ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı...