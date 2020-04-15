İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yaklaşık 90 bin mahkuma tahliye yolunu açan yasa sonrası, ilk tahliyelerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, tahliyeler ne zaman başlayacak? Af yasası kimleri kapsayacak?
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Kamuoyunda 'Af yasası' olarak da bilinen ve uzun bir süredir gündemde olan ceza infaz düzenlemesi son hali ile TBMM'de kabul edildi. Pek çok yeni düzenlemeyi de beraberinde getiren teklifin kabul edilmesinin ardından binlerce mahkum ve mahkum yakını tahliyelerin başlayacağı tarihe odaklandı. Öte yandan af yasanın kimleri kapsayacağı ve kimlerin bu düzenlemeden yararlanacağı da merak konusu oldu. İşte, 'Tahliyeler ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı...
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TAHLİYELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.
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Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler otobüslerle dışarı çıkartıldılar. Polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı.
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Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı.
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Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.