Taha Duymaz kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Taha Duymaz'ın hayatına dair detaylar

-Köyünüzü nasıl anlatırsın bize?



+Küçücük bir köy. Herkes herkesi tanır. Ben evden çıkmadığım için pek arkadaşım yok, zaten benim yaşımda olanlar da okula gidiyor. Üç bakkal var. Her malzeme satılmıyor. Hep aynı malzemelerle farklı yemekler yapmaya çalışıyorum.



-İmkanlar bu kadar kısıtlıyken yemeğe olan ilgin nasıl başladı?



+Yemek yapmak beni iyileştirmeye başladı. Resmen terapi ediyor. İçimde verdiğim psikolojik savaşın azaldığını hissediyorum yemek yaptıkça.



-Peki sosyal medyayı bu kadar aktif kullanmak aklına nasıl geldi?



+Durumumuz iyi olmadığı için “Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım” düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım. Sonrasında yine açtım, yine telefon bozuldu. 2019’da açtığımda aynı sorunu yaşamadım. Sonra baktım Instagram’a daha çok bakılıyor. Oraya da videolar çekip koymaya başladım. Kısa sürede takipçim arttı.



-Videolarını kim çekiyor?



+Kız kardeşim çekiyor. Kendimi ne zaman kötü hissetsem mutfağa giriyor, yemek yapıyorum. Hayatımı yemeğe adadım. Kız kardeşim de sağ olsun bana yardım ediyor. Bu video işine ilk başladığım zamanlar evde yere oturup yemek yapıyordum. Güzel bir mutfağımız yok, malzeme eksiğim çok ama bunlar bana engel olamıyor.



-Bravo sana Taha, küçük ve sevimli o mutfaktan harika lezzetler çıkarıyorsun…



+Sağol abla. Mutfağımızla el yıkama yerimiz ayrı bir yerde. Çok küçük, hareket etmek bile çok kısıtlı. Pes etmedim. Kendi kendimi geliştirdim. Yemek konusunda kimseden yardım almadım. İlk günler bozuk fırınla süper yemekler yarattım. Bir tane bile mutfak aracım olmadan çok şey başardım ve çok mutluyum.



-12 kardeşsiniz, hepiniz aynı yerde mi uyuyorsunuz?



+Evet eskiden öyleydi ama sonra ablalarım okulu bırakıp, çalışıp bir oda daha yaptılar.



-Çok istediğin bir mutfak eşyası var mı?



+Hiçbir zaman “Şu mutfak eşyası benim olsun” demedim. İçimden bile geçmedi. Çırpma kabım bile yok, kovanın içinde çırpıyorum her şeyi. Tabii ki sınırlı imkanlar beni çok zorluyor ama bir yandan da cesaret veriyor.



-Sosyal medya senin içtenliğin ve samimiyetinle çalkalanıyor. Harika yorumlar alıyorsun. Kötü şeyler yazanlar da oluyor mu?



+Çok linç yedim. “Fakirsin, telefonun berbat, kamerası iğrenç, o mutfaktan bir şey yemem. Nasıl hasta olmuyorsun o mutfakta?” diyorlar. Oysaki mutfağım gayet temizdir.