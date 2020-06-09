Taha Duymaz kimdir kaç yaşında ve nereli? Hakkında merak edilenleri anlattı

Yaptığı yemeklerin videolarını çekerek Youtube üzerinden paylaşan Taha Duymaz, 300 bine yakın takipçiye sahiptir. Sosyal paylaşım platformu Instagram üzerinden 1 milyona yakın takipçiye sahip olduktan sonra hesabı kapatılan Taha Duymaz, son birkaç gündür gündemde yer almaya devam ediyor.



Evde yemek videoları ile dikkatleri üzerine çeken Taha Duymaz, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik bir küfre aynı şekilde cevap verince Instagram hesabı kapatıldı. Peki, Taha Duymaz kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Posta'dan Dilara Doğan'a hayat hikayesini anlatan o isim hakkında merak edilen bazı detaylar



TAHA DUYMAZ KİMDİR?



Mütevazi mutfağında yemek videoları çekerek Youtube üzerinden yayınlayan Taha Duymaz, sosyal medyada konuşulan isimler arasında yer almaya devam ediyor. 1 Eylül 2003 Hatay Yayladağı doğumlu olan Taha Duymaz, 7 kız 5 erkek kardeşinin olduğunu söyleyen Taha Duymaz, aşçı olmanın hayali olduğunu söylüyor. Sosyal medyada linç edilen isimlerden birisi olan Taha Duymaz, son olarak kendisine gelen ağır küfürlere dayanamamış ve karşılık vermesi dolayısıyla Instagram hesabı kapatılmıştı.



İşte, Posta'dan Dilara Doğan'a konuşan Taha Duymaz'ın ifadelerinden bazı kesitler



-Okula gidiyor musun?



+Annemle babam çalışmıyor. İmkanlarımız çok kısıtlı, bu yüzden 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldım. Bir de arabaya binemiyorum küçüklüğümden beri. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Hep zorla bindirildim arabaya. Komşumuzun bir akrabası, bu sorunumu çözmem için bana şehirde psikolog ayarladı. Onun ilk randevusu için çıktım sadece köyden ve o randevuya bir hafta kala arabaya bineceğim diye sürekli kusmaya başladım. Bir kere gittim doktora, bir daha gidemedim.