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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 09:23,

Tadilat bitti tatil başladı

Yazlık evinin tadilatı bitti, ünlü yıldız annesi ve oğluyla tatilde.

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1SIRA TATİLE GELDİ
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SIRA TATİLE GELDİ

Spor dünyasının ünlü çiftinin yazlık evi koronavirüs salgınına rağmen tadilattan geçirildi. Şimdi bütün işler bitti ve sıra evin keyfini sürmeye geldi.

Backgrid UK

2ANNESİ VE OĞLU YANINDA
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ANNESİ VE OĞLU YANINDA

Tenis kortlarının yıldızlarında Sırp sporcu Ana Ivanovic, İspanya'nin Mallorca adasında tatilde objektiflere takıldı. Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger ile evli olan tenisçi Ana Ivanovic, annesi Dragana ve oğluyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

3ÇOCUĞUYLA OYNADI
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ÇOCUĞUYLA OYNADI

32 yaşındaki Ivanovic, önceki gün de Mallorca sahilinde minik oğlu ve annesiyle görüntülendi. Oğlu için rengarenk bir plastik havuzu hazır eden Ivanovic, uzun süre onunla oynadı.

4TORUN SEVGİSİ
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TORUN SEVGİSİ

Ivanovic'in annesi Dragana da güzel sporcuyu yalnız bırakmadı. Dragana Ivanovic, kızı yüzerken torunuyla ilgilendi.

5DENİZ HAVASI ALDILAR
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DENİZ HAVASI ALDILAR

Daha sonra anne- kız minik bebeği alıp sahilde bir yürüyüşe çıktı.Bir ara da kayalıkların üzerinde oturup dinlendiler. Bu sırada ana Ivanovic, cep telefonuyla çocuğunun fotoğraflarını çekti.

6EMEKLİ TENİSÇİ
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EMEKLİ TENİSÇİ

Ana Ivanovic, tenis dünyasının 2000'li yıllardaki en ünlü yıldızlarından biri. Güzel sporcu kariyerine kupalar ve başarılar sığdırdıktan sonra emekli oldu. 

7SPOR DÜNYASININ ÜNLÜ ÇİFTİ
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SPOR DÜNYASININ ÜNLÜ ÇİFTİ

Ivanovic'in eşi Bastian Schweinsteiger ise Alman ve dünya futbolunun önemli isimlerinden biri.

8TADİLATTAN GEÇTİ
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TADİLATTAN GEÇTİ

Çiftin Mallorca adasındaki evi geçtiğimiz ay görüntülendiğinde; inşaat işçileri çalışıyordu. Ivanovic ve Schweinsteiger'ın lüks yazlık evindeki tadilat tamamlandıktan sonra çift yaz tatiline başladı. 

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