Tadilat bitti tatil başladı

ANNESİ VE OĞLU YANINDA Tenis kortlarının yıldızlarında Sırp sporcu Ana Ivanovic, İspanya'nin Mallorca adasında tatilde objektiflere takıldı. Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger ile evli olan tenisçi Ana Ivanovic, annesi Dragana ve oğluyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.