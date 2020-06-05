Tadilat bitti tatil başladı

Yazlık evinin tadilatı bitti, ünlü yıldız annesi ve oğluyla tatilde.
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SIRA TATİLE GELDİ
Spor dünyasının ünlü çiftinin yazlık evi koronavirüs salgınına rağmen tadilattan geçirildi. Şimdi bütün işler bitti ve sıra evin keyfini sürmeye geldi.
Backgrid UK
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ANNESİ VE OĞLU YANINDA
Tenis kortlarının yıldızlarında Sırp sporcu Ana Ivanovic, İspanya'nin Mallorca adasında tatilde objektiflere takıldı. Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger ile evli olan tenisçi Ana Ivanovic, annesi Dragana ve oğluyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.
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ÇOCUĞUYLA OYNADI
32 yaşındaki Ivanovic, önceki gün de Mallorca sahilinde minik oğlu ve annesiyle görüntülendi. Oğlu için rengarenk bir plastik havuzu hazır eden Ivanovic, uzun süre onunla oynadı.
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TORUN SEVGİSİ
Ivanovic'in annesi Dragana da güzel sporcuyu yalnız bırakmadı. Dragana Ivanovic, kızı yüzerken torunuyla ilgilendi.
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DENİZ HAVASI ALDILAR
Daha sonra anne- kız minik bebeği alıp sahilde bir yürüyüşe çıktı.Bir ara da kayalıkların üzerinde oturup dinlendiler. Bu sırada ana Ivanovic, cep telefonuyla çocuğunun fotoğraflarını çekti.
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EMEKLİ TENİSÇİ
Ana Ivanovic, tenis dünyasının 2000'li yıllardaki en ünlü yıldızlarından biri. Güzel sporcu kariyerine kupalar ve başarılar sığdırdıktan sonra emekli oldu.
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SPOR DÜNYASININ ÜNLÜ ÇİFTİ
Ivanovic'in eşi Bastian Schweinsteiger ise Alman ve dünya futbolunun önemli isimlerinden biri.
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TADİLATTAN GEÇTİ
Çiftin Mallorca adasındaki evi geçtiğimiz ay görüntülendiğinde; inşaat işçileri çalışıyordu. Ivanovic ve Schweinsteiger'ın lüks yazlık evindeki tadilat tamamlandıktan sonra çift yaz tatiline başladı.