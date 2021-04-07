Taciz mesajlarını böyle ifşa etti

HAMİLELİĞİNİ NASIL GİZLEDİĞİNİ ANLATMIŞTI Kimse ünlü şarkıcının hamile olduğunu bile duymamıştı. Sonra birden hakkında anne olduğu yolunda iddialar ortaya atılmaya başladı. Bunlar hakkında da uzun süre suskunluğunu korudu. Bir gün aniden Instagram hesabından bir bebeği olduğunu duyurdu ve sadece hayranlarıyla takipçileri değil yakın arkadaşları da şaşırdı. Ünü şarkıcı doğum yaptıktan aylar sonra hamileliğini çevresinden nasıl sakladığını anlattı.