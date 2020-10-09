Tabletler ne zaman dağıtılacak? MEB 500 bin ücretsiz tablet dağıtacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz.' ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından ücretsiz tablet dağıtımının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, MEB tablet dağıtımı ne zaman?
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MEB'in dağıtacağı ücretsiz tablet bilgisayarların öğrencilere öncelik sırasına göre dağıtılacağı bildirildi. Ücretsiz tablet dağıtılırken, kardeş sayısına, devlet yardımı alma durumu gibi kriterlere bakılacak ve buna göre bir planlama yapılacak. İşte, ücretsiz tablet dağıtımı hakkında merak edilenler...
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DAĞITIM GELECEK HAFTA BAŞLAYACAK?
MEB 500 bin tabletin dağıtımına gelecek haftadan itibaren başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda sürdürülecek hibrit eğitim modelinde, öğrencilere destek olmak amacıyla 500 bin tabletin öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtımına önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak.
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MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak.
Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve gelecek haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.
Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.
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Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.
Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.
Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.