Tablet başvurusu nasıl yapılır, tablet dağıtımı ne zaman yapılacak? MEB ücretsiz tablet dağıtımında son bilgiler
MEBtablet başvurusu son yapılan açıklamaların ardından gündeme geldi. Tablet başvurusu ile MEB ücretsiz tablet almak isteyenler veli ve öğrenciler, MEB'in açıklamalarına odaklandı. Bakanlık tarafından ihtiyacı olan öğrencilere temin edilen ücretsiz tablet dağıtımının 12. fazının detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime tablet desteği kapsamında 42 bin 873 öğrenciye daha tablet bilgisayar ulaştırıldığını bildirdi. 63 ile gönderilen ücretsiz tabletlerde öğrencilerin canlı dersler ve EBA platformundan yararlanabilmeleri için 25 GB internet paketi bulunuyor. Peki, tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEB ücretsiz tablet dağıtımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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MEB ücretsiz tablet başvurusu gündemde yer almaya devam ediyor. Ücretsiz tabletten yararlanmak isteyen öğrenciler tablet başvuru ekranı hakkında son gelişmeleri takip ediyor. Ailelerin gelir durumu ve okul çağındaki kardeş sayısı gibi durumlar ile ücretsiz tablet dağıtımı yapılıyor. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, MEB ücretsiz tablet dağıtımı için ise herhangi bir başvuruya gerek olmuyor.
12'nci faz ücretsiz tablet dağıtımı ile ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk 12- 18 Nisan arası, 62 ildeki öğrencilere toplam 42 bin 873 tablet bilgisayar daha içlerinde 25 GB internet paketi ile birlikte öğrencilere dağıtıldığını aktardı.
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ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, 12. faz dağıtım toplantısında, tablet bilgisayarların ulaştırıldığı illerin yöneticileri ile video konferans üzerinden toplantı yaptı.
Selçuk, 62 ile gönderilen cihazların içinde öğrencilerin canlı dersler ve EBA platformundan yararlanabilmeleri için 25 GB internet paketi bulunduğunu belirterek, uzaktan eğitimdeki alternatif sistemleri ve kaynak destekleriyle her bir çocuğa ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı.
Erişim konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ve desteği devam ettireceklerini aktaran Selçuk, "500 bin tablet dağıtımı olarak koyduğumuz hedefi ocak ayında aşarak desteğimizi artırdık. 700 binin üzerinde tablet çocuklarımıza ulaştı. Bu hafta 42 bin 873 bilgisayarın daha sevkiyatını başlattık." ifadesini kullandı.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Selçuk, dağıtımların öğrenci ailelerinin maddi durumu, kardeş sayısı, akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde adil şekilde gerçekleştirilmiş olmasından mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Okul öncesi, 8 ve 12. sınıflar haricinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilen bu dönemde de sürecin en başından bu yana olduğu gibi ek kaynaklar sunarak, tablet ulaştırarak, EBA Destek Noktaları'nın sayısını artırarak öğrencilerin her an yanında olduk. Çocuklarımız kıymetli, öğretmenlerimiz kıymetli. Bakanlığımızın tüm birimleri bu dönemde onlara destek olmak için olağanüstü çaba sarf ediyor.
Her kademedeki öğrencimize özel ek kaynaklar oluşturuyor ve onlarla paylaşıyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde alternatif sistemlerimizle öğrencilerimizin yanındayız. TRT EBA kanallarımızda günde 3 tekrarla ekrana gelen ders yayınlarımızla, EBA internet platformundaki canlı derslerimizle EBA Destek Noktaları'mızla her bir öğrencimize ulaşmaya devam edeceğiz."
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BAŞVURU YAPILACAK MI?
Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor.
Tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.
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Öte yandan başvuru esasları ile ilgili daha önce Bakan Selçuk açıklama yapmıştı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine eklemişti.