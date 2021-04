Tablet başvurusu nasıl yapılır, tablet dağıtımı ne zaman yapılacak? MEB ücretsiz tablet dağıtımında son bilgiler

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Selçuk, dağıtımların öğrenci ailelerinin maddi durumu, kardeş sayısı, akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde adil şekilde gerçekleştirilmiş olmasından mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Okul öncesi, 8 ve 12. sınıflar haricinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilen bu dönemde de sürecin en başından bu yana olduğu gibi ek kaynaklar sunarak, tablet ulaştırarak, EBA Destek Noktaları'nın sayısını artırarak öğrencilerin her an yanında olduk. Çocuklarımız kıymetli, öğretmenlerimiz kıymetli. Bakanlığımızın tüm birimleri bu dönemde onlara destek olmak için olağanüstü çaba sarf ediyor.



Her kademedeki öğrencimize özel ek kaynaklar oluşturuyor ve onlarla paylaşıyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde alternatif sistemlerimizle öğrencilerimizin yanındayız. TRT EBA kanallarımızda günde 3 tekrarla ekrana gelen ders yayınlarımızla, EBA internet platformundaki canlı derslerimizle EBA Destek Noktaları'mızla her bir öğrencimize ulaşmaya devam edeceğiz."