Taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? İşte taahhütname onayı yapması gerekenler

Taahhütname onayı nasıl yapılır? Yurt başvurusu için öncelikle e-Devlet Kapısına giriş yapınız.



Giriş yaptıktan sonra “Yurt Kayıt İşlemler” hizmetini, E-Devlet içerisindeki arama çubuğu vasıtasıyla bulunuz.



1) Kayıt Bilgilendirme



Hizmete ilk girdiğinizde eğer kayıt yapabiliyor durumda iseniz bu kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Öğrenci Bilgileri ve Yurt Bilgilerinizi kontrol ederek Taahhütnameyi okuyup onayladığınızda “Kayıt Yap” düğmesine basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.



Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.



2) İşlem Sonucu



Eğer kaydınız başarıyla tamamlanmışsa aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Artık işleminiz tamamlanmış demektir. Şimdi tarayıcınızı kapatabilir, farklı hizmetlerden faydalanabilir veya farklı web sitelerine gidebilirsiniz.



KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanır Taahhütname onayı nasıl yapılırEğer yurt kayıt işleminiz gerçekleşmediyse aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Bu durumda işleminiz tamamlanmamış demektir. Daha sonra tekrar deneme yapabilirsiniz.



KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanır Taahhütname onayı nasıl yapılır