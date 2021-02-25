T629 helikopterinin insansız ve elektrikli ön prototipi ilk kez sergilendi

"Envanterimize kattığımız hava araçlarımızın sayı ve niteliğinin artmasıyla sadece terörle mücadelede değil, narkotik suçlar, organize suç örgütleri, insan kaçakçılığıyla mücadele ve trafik düzeni başta olmak üzere her türlü polisiye operasyonel faaliyetlerde daha etkin ve hızlı hareket kabiliyeti elde etmekteyiz.2022 sonuna kadar tamamlanacak 9 T-129 Atak helikopterimizin ilkini teslim alıyoruz. Büyük bir gururla Havacılık Daire filomuza katıyoruz. Helikopterlerimiz Ankara merkezli yönetilecek, Diyarbakır, Van, Şırnak ve Hakkari öncelikli olmak üzere bölge illerinde hareketli filo olarak görevlendirilecek."