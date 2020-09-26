Kızlarından farkı yok

Hollywood'un örnek çiftlerinden biri ailece tatile çıktı.
Backgrid USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
TATİL ZAMANI
52 yaşındaki eski modelin, üç kızı ile olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.
2
Abone Ol
AİLECE MEKSİKA'YA GİTTİLER
Rocky ve Rambo serileriyle ün kazanan Sylvester Stallone, eşi Jennifer Flavin ve üç kızıyla birlikte Meksika tatiline çıktı.
3
Abone Ol
ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
Üç çocuk annesi 52 yaşındaki Jennifer Flavin, kızlarından ikisi, Sistine Rose ve Sophia Rose ile birlikte Tulum'da plajda görüntülendi.
4
Abone Ol
KUMSAL YÜRÜYÜŞÜ
Her üçü de renk renk bikiniler giyen anne ile kızları birlikte denize girdi. Sonra da bir süre kumsalda yürüyüş yaptı.
5
Abone Ol
MODELLİK YILLARINI ARATMIYOR
Mavi bikinisinin üzerine şeffaf beyaz bir bluz giyen Jennifer Flavin'in ise modellik yaptığı dönemin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hala fiziğini koruduğu dikkatlerden kaçmadı.
6
Abone Ol
STALLONE'NİN ÜÇÜNCÜ EŞİ
Jennifer Flavin, Sylvester Stallone'nin üçüncü eşi. Çift, 1988 ylında Beverly Hills'te bir restoranda tanıştı. Kısa süre sonra da romantik bir ilişkiye başladılar. Fakat 1994 yılında Stallone, Flavin ile ilişkisini bitirdi.
7
Abone Ol
AYRILIP BARIŞTILAR
Stallone o sırada dönemin bir başka gözde modeli Janice Dickinson ile ilişkiye başlamıştı. Fakat bu ilişki kısa sürdü. Stallone ile Flavin, 1995 yılında tekrar bir araya geldiler.
8
Abone Ol
1997'DE EVLENDİLER
Çift 1997 yılında İngiltere'de evlendi. O zamandan bu yana da bir daha ayrılmadılar. Çiftin Sistine Rose, Scarlet Roseve Sophia Rose adında üç tane kızı bulunuyor.
9
Abone Ol
KENDİ İŞİNİ KURDU
Jennifer Flavin, moda dünyasından emekli olduktan sonra cilt bakım ürünleri üreten bir iş kurdu.