MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKızlarından farkı yok
GeriMagazin Kızlarından farkı yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 09:46 | 

Kızlarından farkı yok

Hollywood'un örnek çiftlerinden biri ailece tatile çıktı.

Backgrid USA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1TATİL ZAMANI
Abone Olgoogle-news

TATİL ZAMANI

52 yaşındaki eski modelin, üç kızı ile olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

2AİLECE MEKSİKAYA GİTTİLER
Abone Olgoogle-news

AİLECE MEKSİKA'YA GİTTİLER

Rocky ve Rambo serileriyle ün kazanan Sylvester Stallone, eşi Jennifer Flavin ve üç kızıyla birlikte Meksika tatiline çıktı.

3ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
Abone Olgoogle-news

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

 Üç çocuk annesi 52 yaşındaki Jennifer Flavin, kızlarından ikisi, Sistine Rose ve Sophia Rose ile birlikte Tulum'da plajda görüntülendi.

4KUMSAL YÜRÜYÜŞÜ
Abone Olgoogle-news

KUMSAL YÜRÜYÜŞÜ

Her üçü de renk renk bikiniler giyen anne ile kızları birlikte denize girdi. Sonra da bir süre kumsalda yürüyüş yaptı.

5MODELLİK YILLARINI ARATMIYOR
Abone Olgoogle-news

MODELLİK YILLARINI ARATMIYOR

Mavi bikinisinin üzerine şeffaf beyaz bir bluz giyen Jennifer Flavin'in ise modellik yaptığı dönemin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hala fiziğini koruduğu dikkatlerden kaçmadı.

6STALLONENİN ÜÇÜNCÜ EŞİ
Abone Olgoogle-news

STALLONE'NİN ÜÇÜNCÜ EŞİ

 Jennifer Flavin, Sylvester Stallone'nin üçüncü eşi. Çift, 1988 ylında Beverly Hills'te bir restoranda tanıştı. Kısa süre sonra da romantik bir ilişkiye başladılar. Fakat 1994 yılında Stallone, Flavin ile ilişkisini bitirdi.

7AYRILIP BARIŞTILAR
Abone Olgoogle-news

AYRILIP BARIŞTILAR

 Stallone o sırada dönemin bir başka gözde modeli Janice Dickinson ile ilişkiye başlamıştı. Fakat bu ilişki kısa sürdü. Stallone ile Flavin, 1995 yılında tekrar bir araya geldiler.

81997DE EVLENDİLER
Abone Olgoogle-news

1997'DE EVLENDİLER

Çift 1997 yılında İngiltere'de evlendi. O zamandan bu yana da bir daha ayrılmadılar. Çiftin Sistine Rose, Scarlet Roseve Sophia Rose adında üç tane kızı bulunuyor.

9KENDİ İŞİNİ KURDU
Abone Olgoogle-news

KENDİ İŞİNİ KURDU

Jennifer Flavin, moda dünyasından emekli olduktan sonra cilt bakım ürünleri üreten bir iş kurdu.

10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi