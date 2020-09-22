KORKUSUZ BÄ°R KADINDI Frank Stallone paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Bu sabah ben ve kardeÅŸlerim annemiz Jackie Stallone'yi kaybettik" diye yazdÄ±. Frank Stallone annesini "dikkat Ã§eken ve korkusuz bir kadÄ±n" olarak nitelendirdi. Annesi hakkÄ±nda "Ondan hoÅŸlanmamak zordu, her zaman gÃ¶steriÅŸli bir kadÄ±ndÄ±" diye yazdÄ±.