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Haber GiriÅŸ: 22 Eylül 2020 - 12:16 | 

Sylvester Stallone'nin büyük acÄ±sÄ±: 'Kraliçesi'ni kaybetti

Rambo ve Rocky filmleriyle sinema tarihine adÄ±nÄ± yazdÄ±ran Sylvester Stallone'nin bÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ±.Â

Mega, Splash, Instagram

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198 YAÅžINDA HAYATA VEDA ETTÄ°Ä°
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98 YAÅžINDA HAYATA VEDA ETTÄ°Ä°

Stallone'nin annesi Jackie Stallone, 98 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.Â Â 

2UYKUSUNDA SON NEFESÄ°NÄ° VERDÄ°
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UYKUSUNDA SON NEFESÄ°NÄ° VERDÄ°

ÃœnlÃ¼ bir astrolog olan Jackie Stallone'nin kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Frank, sosyal medya hesabÄ±nda annesinin "her zaman istediÄŸi gibi uykusunda son nefesini verdiÄŸini" belirtti.

3KORKUSUZ BÄ°R KADINDI
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KORKUSUZ BÄ°R KADINDI

Frank Stallone paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Bu sabah ben ve kardeÅŸlerim annemiz Jackie Stallone'yi kaybettik" diye yazdÄ±. Frank Stallone annesini "dikkat Ã§eken ve korkusuz bir kadÄ±n" olarak nitelendirdi. Annesi hakkÄ±nda "Ondan hoÅŸlanmamak zordu, her zaman gÃ¶steriÅŸli bir kadÄ±ndÄ±" diye yazdÄ±.

4SON ANA KADAR ZÄ°HNÄ° BERRAKTI
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SON ANA KADAR ZÄ°HNÄ° BERRAKTI

Frank Stallone annesinin hayatta asla maske takmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gerÃ§ek bir devrimci olduÄŸunu yazdÄ±. Annesiyle sohbet etmenin bir tarih dersi gibi olduÄŸunu da belirtti. Ã–lÃ¼nceye kadar da annesinin zihninin son derece berrak olduÄŸunu ekledi.

5ÃœZÃœNTÃœSÃœNÃœ DÄ°LE GETÄ°RDÄ°
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ÃœZÃœNTÃœSÃœNÃœ DÄ°LE GETÄ°RDÄ°

Frank Stallone paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Bir daha asla annemi Ã§aÄŸÄ±ramayacaÄŸÄ±m, o bana, evlenmediÄŸim iÃ§in baÄŸÄ±ramayacak" satÄ±rlarÄ±nÄ± da yazdÄ±.

6Ä°KÄ° KEZ EVLENDÄ°
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Ä°KÄ° KEZ EVLENDÄ°

Jackie Stallone, ilk evliliÄŸini Sylvester Stallone'nin babasÄ± olan Frank Stallone ile 1945 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±. Bu evlilik 1957 yÄ±lÄ±nda sona erdi.

7Ä°KÄ°NCÄ° EÅžÄ°YLE 1998DE EVLENDÄ°
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Ä°KÄ°NCÄ° EÅžÄ°YLE 1998'DE EVLENDÄ°

Daha sonra 1998 yÄ±lÄ±nda Stephen Marcus Levine ile evlendi. Ve Ã¶lÃ¼mÃ¼ne kadar da onun eÅŸi olarak kaldÄ±.

8DÃ–RT Ã‡OCUK ANNESÄ°
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DÃ–RT Ã‡OCUK ANNESÄ°

ÃœnlÃ¼ bir astrolog olan Jackie Stallone'nin Sylvester Stallone dÄ±ÅŸÄ±nda Tommy ve Frank adÄ±nda iki oÄŸlu ve Toni Ann adÄ±nda bir de kÄ±zÄ± bulunuyordu.

9KRALÄ°Ã‡E GÄ°BÄ°
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KRALÄ°Ã‡E GÄ°BÄ°

Jackie Stallone'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ doÄŸrulayan oÄŸlu Frank, kardeÅŸi Sylvester'Ä±n annelerine her zaman "kraliÃ§eymiÅŸ gibi" davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

10RENKLÄ° KÄ°ÅžÄ°LÄ°K
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RENKLÄ° KÄ°ÅžÄ°LÄ°K

Renkli bir kiÅŸiliÄŸe sahip olan Jackie tallone, astrolog, dansÃ§Ä± ve televizyon sunucusu olarak tanÄ±nÄ±yordu.

11SIK SIK ESTETÄ°K OPERASYON GEÃ‡Ä°RÄ°RDÄ°
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SIK SIK ESTETÄ°K OPERASYON GEÃ‡Ä°RÄ°RDÄ°

SÄ±k sÄ±k estetik operasyonlar geÃ§irmesiyle de tanÄ±nan Jackie Stallone, sosyal medya hesabÄ±nÄ± da aktif olarak kullanÄ±yordu.

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