MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKarısı ve kızları denizden çıkmadı, 'Rambo' ayaklarını bile ıslatmadı
GeriMagazin Karısı ve kızları denizden çıkmadı, 'Rambo' ayaklarını bile ıslatmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 16 Ağustos 2020 - 10:31,

Karısı ve kızları denizden çıkmadı, 'Rambo' ayaklarını bile ıslatmadı

"Rocky" ve "Rambo" serileriyle kariyerinin zirve noktasına ulaşan Sylvester Stallone'nun karısı Jennifer Flavin ve iki kızıyla Malibu'da plaj keyfi objektiflere takıldı.

Mega News Agency 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1PLAJDA AİLE GÜNÜ
Abone Olgoogle-news

PLAJDA AİLE GÜNÜ

74 yaşındaki Stallone ve 52 yaşındaki karısı Jennifer Flavin, üç kızlarından ikisi, Sophia ve Scarlett ile birlikte önceki günü Malibu plajında geçirdi.

2KAHKAHALARI EKSİK OLMADI
Abone Olgoogle-news

KAHKAHALARI EKSİK OLMADI

 Aile, plaja adım attıkları andan itibaren gün sonunda ayrılıncaya kadar hem kendileri keyifli saatler geçirdi hem de etrafa neşeli bir tablo sergiledi. Stallone ile 1997 yılında evlendiği eşi Jennifer Flavin, aralarındaki sevginin hala kaybolmadığını da gözler önüne serdi.

3STALLONE DENİZE GİRMEDİ
Abone Olgoogle-news

STALLONE DENİZE GİRMEDİ

Karısı ve iki kızı denize girerken Stallone, gün boyu kıyıda oturup ayaklarını bile ıslatmadan bir arkadaşıyla sohbet etti.

4İKİ KARDEŞİN KEYFİ
Abone Olgoogle-news

İKİ KARDEŞİN KEYFİ

Bir ara iki kardeş 23 yaşındaki Sophia ve 18 yaşındaki Scarlett, denizde gördükleri ilginç bir şeye bakarak gülmeye ve kendi aralarında konuşmaya başladılar.

5BABALARI NE OLDUĞUNU MERAK ETTİ
Abone Olgoogle-news

BABALARI NE OLDUĞUNU MERAK ETTİ

Sonra yanlarına babaları Stallone de gitti. Bu arada anneleri Jennifer Flavin de neye o kadar ilgiyle bakıp güldüklerini Stallone'ye anlattı.

6ORTANCA KIZ ONLARLA BİRLİKTE DEĞİLDİ
Abone Olgoogle-news

ORTANCA KIZ ONLARLA BİRLİKTE DEĞİLDİ

Sylvester Stallone ve Jennifer Flavin'in 22 yaşındaki ortanca kızları Sistine ile o gün ailesiyle birlikte değildi.

7GÖRÜNTÜSÜNÜ HALA KORUYOR
Abone Olgoogle-news

GÖRÜNTÜSÜNÜ HALA KORUYOR

52 yaşındaki üç çocuk annesi Jennifer Flavin'in de (ortada, mavi bikinili) görüntüsünü koruduğu dikkat çekti. Eski bir model ve oyuncu olan Flavin'in fiziksel olarak kızlarıyla benzer bir görünüm sergilediği dikkat çekti.

8STALLONENİN TOPLAM BEŞ ÇOCUĞU BULUNUYOR
Abone Olgoogle-news

STALLONE'NİN TOPLAM BEŞ ÇOCUĞU BULUNUYOR

Sylvester Stallone ilk evliliğini 1974 ile 1985 arasında Sasha Czack ile yaptı. Çiftin, bu evlilikten Sage ve Seargeoh adında iki tane oğlu oldu. Sage Stallone, 2012 yılında hayatını kaybetti.

9KISA SÜREN EVLİLİK
Abone Olgoogle-news

KISA SÜREN EVLİLİK

Stallone ikinci evliliğini 1985 ile 1987 arasında Brigitte Nielsen ile yaptı. Bu evlilikten çiftin çocuğu bulunmuyor.

10FLAVIN VE STALLONE 1997DEN BERİ EVLİ
Abone Olgoogle-news

FLAVIN VE STALLONE 1997'DEN BERİ EVLİ

Jennifer Flavin, Stallone'nin üçüncü eşi. Flavin ilk evliliğini 30 yaşındayken Stallone ile yaptı. Üç çocuklu bu evlilik mutlu bir şekilde sürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi