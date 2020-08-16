Karısı ve kızları denizden çıkmadı, 'Rambo' ayaklarını bile ıslatmadı
"Rocky" ve "Rambo" serileriyle kariyerinin zirve noktasına ulaşan Sylvester Stallone'nun karısı Jennifer Flavin ve iki kızıyla Malibu'da plaj keyfi objektiflere takıldı.
Mega News Agency
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
PLAJDA AİLE GÜNÜ
74 yaşındaki Stallone ve 52 yaşındaki karısı Jennifer Flavin, üç kızlarından ikisi, Sophia ve Scarlett ile birlikte önceki günü Malibu plajında geçirdi.
2
Abone Ol
KAHKAHALARI EKSİK OLMADI
Aile, plaja adım attıkları andan itibaren gün sonunda ayrılıncaya kadar hem kendileri keyifli saatler geçirdi hem de etrafa neşeli bir tablo sergiledi. Stallone ile 1997 yılında evlendiği eşi Jennifer Flavin, aralarındaki sevginin hala kaybolmadığını da gözler önüne serdi.
3
Abone Ol
STALLONE DENİZE GİRMEDİ
Karısı ve iki kızı denize girerken Stallone, gün boyu kıyıda oturup ayaklarını bile ıslatmadan bir arkadaşıyla sohbet etti.
4
Abone Ol
İKİ KARDEŞİN KEYFİ
Bir ara iki kardeş 23 yaşındaki Sophia ve 18 yaşındaki Scarlett, denizde gördükleri ilginç bir şeye bakarak gülmeye ve kendi aralarında konuşmaya başladılar.
5
Abone Ol
BABALARI NE OLDUĞUNU MERAK ETTİ
Sonra yanlarına babaları Stallone de gitti. Bu arada anneleri Jennifer Flavin de neye o kadar ilgiyle bakıp güldüklerini Stallone'ye anlattı.
6
Abone Ol
ORTANCA KIZ ONLARLA BİRLİKTE DEĞİLDİ
Sylvester Stallone ve Jennifer Flavin'in 22 yaşındaki ortanca kızları Sistine ile o gün ailesiyle birlikte değildi.
7
Abone Ol
GÖRÜNTÜSÜNÜ HALA KORUYOR
52 yaşındaki üç çocuk annesi Jennifer Flavin'in de (ortada, mavi bikinili) görüntüsünü koruduğu dikkat çekti. Eski bir model ve oyuncu olan Flavin'in fiziksel olarak kızlarıyla benzer bir görünüm sergilediği dikkat çekti.
8
Abone Ol
STALLONE'NİN TOPLAM BEŞ ÇOCUĞU BULUNUYOR
Sylvester Stallone ilk evliliğini 1974 ile 1985 arasında Sasha Czack ile yaptı. Çiftin, bu evlilikten Sage ve Seargeoh adında iki tane oğlu oldu. Sage Stallone, 2012 yılında hayatını kaybetti.
9
Abone Ol
KISA SÜREN EVLİLİK
Stallone ikinci evliliğini 1985 ile 1987 arasında Brigitte Nielsen ile yaptı. Bu evlilikten çiftin çocuğu bulunmuyor.
10
Abone Ol
FLAVIN VE STALLONE 1997'DEN BERİ EVLİ
Jennifer Flavin, Stallone'nin üçüncü eşi. Flavin ilk evliliğini 30 yaşındayken Stallone ile yaptı. Üç çocuklu bu evlilik mutlu bir şekilde sürüyor.