Karısı ve kızları denizden çıkmadı, 'Rambo' ayaklarını bile ıslatmadı

KAHKAHALARI EKSİK OLMADI Aile, plaja adım attıkları andan itibaren gün sonunda ayrılıncaya kadar hem kendileri keyifli saatler geçirdi hem de etrafa neşeli bir tablo sergiledi. Stallone ile 1997 yılında evlendiği eşi Jennifer Flavin, aralarındaki sevginin hala kaybolmadığını da gözler önüne serdi.