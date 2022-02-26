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Swift sistemi ve yaptırımı nedir, ne demek?

#Swift Nedir#Swift Ne Demek#Swift Ne Anlama Gelir

Swift sistemi, anlamı ve son gelişmeler ile gündeme geldi. Uluslararası gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir karışıklık olmaması için çeşitli yöntemler tercih edilirken Swift kodu da bu yöntemlerden birisi olup bankaların kimliğini tanımaya yarar. Bu yöntem olan swift kodu uluslararası para transferlerinde istenilen şeylerden biridir. Swift sistemi üzerinden para transferi için üç banka gereklidir. İşte, Swift sistemi hakkında detaylı bilgiler

1/3Swift sistemi ve yaptırımı nedir, ne demek

Swift nedir, sorusu ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları ile gündeme geldi. Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı yaptırımları duyurarak, "Yaptırımlar bugün önerdiğimiz bankaları içermekte ve ciddi etkisi olacak. SWIFT yaptırımı bir seçenek ama alınmış bir tutum yok bu konuda. " dedi. Yurtiçinde ya da yurtdışında yer alan bütün banka hesaplarına döviz transferi yapılacağı zaman ihtiyaç duyulan kod olan Swift kodu, her bankada bulunuyor. Peki, Swift nedir? Swift ne demek? İşte, ayrıntılar.

2/3SWİFT NEDİR

SWİFT NEDİR?

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapabilen sistemin adıdır. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.

SWİFT KODU NE DEMEK?

Swift kodu yurtiçinde ya da yurtdışında yer alan bütün banka hesaplarına döviz transferi yapılacağı zaman ihtiyaç duyulan koddur. Açılımı Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği olan swift bankaların döviz transferi yapabilmek için tercih ettiği yöntemdir. Bilindiği üzere para transferinin doğru bankaya ve doğru şubeye yapılabilmesi için belirli tanımlamalara ihtiyaç duyulur. Swift kodu da tam olarak doğru transfer gerçekleştirebilmek için aracı kuruluşların yani bankaların ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri bünyesinde barındırır. Bu nedenle bankaların kendi aralarında mesajlaşma yöntemi olarak da sıkça söylenir.11 haneli olan ve tamamı büyük olarak yazılan swift kodu bazı durumlarda değişkenlik gösterebilir. Swift kodu öncelikle bankayı tanımlayan 4 haneli harf ile başlar. Devamında gelen iki harf ülkenin yani bankanın hangi ülkede olduğunu gösterir. Sonrasında gelen 2 haneli ya da 4 haneli kod ise yerel kodu gösterir. Ancak bazı ülkeler için yerel kod 3 haneli olarak da kullanılabilir. Herhangi bir sistem içerisinde 11 haneli olarak swift kodunu girmeniz isteniyorsa eksik olan rakamları “X” sembolü kullanarak tamamlayabilirsiniz.

3/3SWİFT SİSTEMİ NASIL İŞLER

SWİFT SİSTEMİ NASIL İŞLER?

Swift sistemi üzerinden para transferi için üç banka gereklidir. Her bankanın swift kodu bilgisine ihtiyaç duyulan işlemde para ilk olarak aracı bankaya transfer olur. Ardından aracı banka, parayı alıcı bankaya transfer ederek işlemi tamamlar.

Swift nedir, ne demek? Swift'in anlamı nedir? Biden'ın açıklamaları ile gündeme gelen Swift'ın anlamı

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