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Swift nedir? Swift sistemi nasıl işler? İşte sistemin detayları

#Swift#Swift Sistemi#Swift Sistemi Hakkında

SWIFT sistemine erişim engeli Rusya için gündeme gelen yaptırımlardan biri oldu. SWIFT, bankacılık işlemlerinde özellikle uluslararası işlemlerde yabancı para cinsinden elektronik fon transferi için standart sağlayan bir kod sistemi. Bu sistem sayesinde tüm dünyada bankalar arasında elektronik fon transferi standardı sağlanıyor. Peki, Swift tam olarak nedir? Swift sistemi nasıl işler? İşte sistemin detayları

1/3Swift nedir Swift sistemi nasıl işler İşte sistemin detayları

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) ifadesinin kısaltması olan SWIFT aynı zamanda İngilizce "hızlı, süratli, çabuk" gibi anlamlara geliyor.

2/3Swift nedir Swift sistemi nasıl işler İşte sistemin detayları

Temelde, bankaların hızlı ve güvenli sınır ötesi ödemeler için kullandığı bir mesajlaşma sistemi olan SWIFT, uluslararası ticaretin akışını kolaylaştıran en önemli yapılardan biri. Hatta bu alandaki en temel mekanizma demek bile mümkün.

3/3Swift nedir Swift sistemi nasıl işler İşte sistemin detayları

Guardian'ın aktardığına göre, 2020 yılında SWIFT platformu üzerinden her gün yaklaşık 38 milyon işlem gerçekleşti. Bu işlemlerin toplam değeri trilyonlarca dolar olarak hesaplanıyor. SWIFT halihazırda 11 binden fazla banka ve finans kurumu tarafından kullanılıyor.

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#Swift#Swift Sistemi#Swift Sistemi Hakkında