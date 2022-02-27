SWİFT nedir? İşte SWİFT sistemi hakkında bilgiler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunun ilk gününden bu yana, Avrupa ve ABD, Moskova'yı uluslararası ekonomi ve finans sisteminden koparacak yaptırımları değerlendiriyor. SWIFT sistemine erişim engeli de bu yaptırımlar bağlamında atılacak en güçlü adımlardan biri. Uzmanlar SWIFT engelinin Rusya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'ini silebileceğini öne sürüyor. İşte, SWİFT sistemi hakkında bilinmesi gerekenler...
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) ifadesinin kısaltması olan SWIFT aynı zamanda İngilizce "hızlı, süratli, çabuk" gibi anlamlara geliyor. Temelde, bankaların hızlı ve güvenli sınır ötesi ödemeler için kullandığı bir mesajlaşma sistemi olan SWIFT, uluslararası ticaretin akışını kolaylaştıran en önemli yapılardan biri. Hatta bu alandaki en temel mekanizma demek bile mümkün.
Guardian'ın aktardığına göre, 2020 yılında SWIFT platformu üzerinden her gün yaklaşık 38 milyon işlem gerçekleşti. Bu işlemlerin toplam değeri trilyonlarca dolar olarak hesaplanıyor. SWIFT halihazırda 11 binden fazla banka ve finans kurumu tarafından kullanılıyor.
Hurriyet.com.tr'ye konuşan Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "SWIFT, bankacılık işlemlerinde özellikle uluslararası işlemlerde yabancı para cinsinden elektronik fon transferi için standart sağlayan bir kod sistemi. Bu sistem sayesinde tüm dünyada bankalar arasında elektronik fon transferi standardı sağlanıyor" derken SWIFT'in işlem sürelerini kısalttığına dikkat çekti.
Sistemde her banka için bir Banka Tanımlayıcı Kod (BIC) olduğunu vurgulayan Erkan, "Sistemde Dolar ile işlem yapıldığında bu işlemlerin otomatik olarak ABD sisteminden geçmesi gerekir. ABD işlemleri izleyip ve para transferlerine müdahale edebilir" diye konuştu.