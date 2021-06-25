Swap testi nedir? Swap izi ne anlatıyor? Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen anlattı

Swap testi nedir?



Barut izi, kan izi gibi delilleri ortaya çıkarmada etkili olan swap testi suç olaylarında şüphelilerden alınan örneklerle gerçekleri ortaya çıkarmada etkili bir yöntem olarak kullanılıyor. Swap izi genel olarak doku, tükürük, barut, kan ve çeşitli biçimde DNA örneklerinden alınan izler.



Swap izi ne demek?



Ateşli silah kullanımı sırasında silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyenin üzerinde izler bırakır. Bu izler görülemeyecek kadar küçüktür ve özel olarak alınarak incelenmesi gerekir. Ayrıca ateşli silah herhangi bir canlıya ateş edilmişse kan ve DNA örnekleri de bulunabilir. Kriminoloji bilim dalında kullanılan swap izi, suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilir.