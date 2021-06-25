Swap testi nedir? Swap izi ne anlatıyor? Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen anlattı
Swap testi ve izi tartışmaları Müge Anlı’da işlenen konular nedeniyle gündeme geliyor. Son olarak Büyükşen cinayetiyle birlikte swap izi tartışmaları da başladı. Peki, Türkiye'nin konuştuğu olayda gündeme gelen Swap izi nedir? Adli Tıp Uzman Şevki Sözen, swap testi hakkında neler söyledi?
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Türkiye'nin gündemine 'mehir cinayeti' olarak giren olayda sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor. Kar maskeli bir saldırgan tarafından işlendiği öne sürülen çifte cinayette Swap testi sonuçları dikkat çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yorumlarıyla büyük beğeni toplayan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen Swap izi sonuçları hakkında bilgi verdi.
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Swap izi ne anlatıyor?
Büyükşen cinayeti üzerinden yaklaşık üç yıl geçtiğini hatırlatan Şevki Sözen, swap sonuçlarının kendilerine çok şey anlattığını ifade etti. Sözen, silahtan çıkan barut izinin ne şekilde vücuda sıçrayacağını Müge Anlı canlı yayınında anlattı. Swap izi sonuçlarında bir harita çıkarıldığını dile getiren Sözen, katilin hangi elini kullandığının bu test sonucunda anlaşıldığını ifade etti. Sözen, "Barut izi, silahı kullanan kişi sağ elini kullandıysa vücudunun ve yüzünün sağ tarafında olur" diye konuştu.
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Cinayetle ilgili şüphelerin odağında olan çiftin oğulları Uğur Büyükşen ve gelinleri Betül Büyükşen'de barut izine rastlandığını hatırlatan Dr. Şevki Sözen, "Büşra'nın sadece giysilerinde barut izine rastlandı. Bu normal sayılabilir. Cinayetin işlendiği yerdeydi. Uğur – Betül Büyükşen çiftinin durumuysa anormal görünüyor. Onların hem ellerinde hem yüzlerinde hem de elbiselerinde barut izine rastlanmış. Olay yerinde olan Büşra'nın sadece elbiselerinde barut izi varken olay yerinde olmayanlarda daha fazla iz olması tuhaf" sözlerini kullandı.
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Swap testi nedir?
Barut izi, kan izi gibi delilleri ortaya çıkarmada etkili olan swap testi suç olaylarında şüphelilerden alınan örneklerle gerçekleri ortaya çıkarmada etkili bir yöntem olarak kullanılıyor. Swap izi genel olarak doku, tükürük, barut, kan ve çeşitli biçimde DNA örneklerinden alınan izler.
Swap izi ne demek?
Ateşli silah kullanımı sırasında silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyenin üzerinde izler bırakır. Bu izler görülemeyecek kadar küçüktür ve özel olarak alınarak incelenmesi gerekir. Ayrıca ateşli silah herhangi bir canlıya ateş edilmişse kan ve DNA örnekleri de bulunabilir. Kriminoloji bilim dalında kullanılan swap izi, suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilir.